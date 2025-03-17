На аукціоні продали ціле "вікторіанське село": скільки за нього заплатили (фото)

Понад 50 деталізованих сцен з автентичними фасадами та інтер'єрами магазинів стануть частиною першого у Великій Британії історичного парку з повним зануренням в атмосферу минулого.

Related video

Легендарне вікторіанське село, що раніше було частиною тематичного парку Flambards у Корнуоллі (Велика Британія), знайшло нового власника після продажу на аукціоні. Експонати, очікувана вартість яких становила 10 000 фунтів стерлінгів, були придбані компанією Kynren. Про це пише What's The Jam.

Колекція, що включає понад 50 деталізованих сцен з автентичними фасадами та інтер'єрами магазинів, стане частиною першого у Великій Британії історичного тематичного парку з живими акторами. Очікується, що село отримає друге життя в новому туристичному проєкті, запуск якого заплановано на 2026 рік.

"Ми раді оголосити про придбання знаменитого вікторіанського села Flambards. Це дасть змогу зберегти видатну колекцію і представити її в абсолютно новому форматі", — заявив представник Kynren.

Люди зможуть зазирнути в автентичні крамниці Фото: Jam Press

Після закриття парку Flambards через зростання витрат і зниження кількості відвідувачів доля села залишалася невизначеною. Однак тепер цей унікальний куточок минулого займе центральне місце в історичному тематичному парку, який запропонує гостям занурення в атмосферу вікторіанської епохи.

Відвідувачі зможуть прогулятися брукованими вуличками Фото: Jam Press

Відвідувачі зможуть прогулятися брукованими вуличками, зазирнути в автентичні крамниці, почути звуки та історії того часу, а також стати частиною живих сцен, які перенесуть їх у минуле.

"Це буде історія, подібної до якої ви ніколи раніше не бачили", — підсумували в компанії Kynren.

Відкриття оновленого атракціону заплановано на 2026 рік.

Раніше Фокус повідомляв, що чоловік виявив загадкову споруду у своєму саду. Він взявся за розчищення своєї ділянки, прибираючи старі кущі та важкі камені. У процесі він натрапив на велику кам'яну споруду під землею, яка, як йому здалося, могла бути стародавнім похованням.

Також стало відомо, що всередині особняка більш ніж 400-річної давнини знайшли "занедбану" бібліотеку. Міський дослідник показав вітальню з роялем у центрі кімнати, каміном, приставним столиком і зеленими стінами, прикрашеними картинами. Червоний килим, постелений поверх дерев'яної підлоги, додає атмосфери затишку в цей колись жвавий будинок.