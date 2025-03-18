Что-то в песке: мужчина случайно наткнулся на клад контрабандистов (фото)

Остин Контеджиакомо сначала решил, что это обычный мусор, но, присмотревшись, понял, что перед ним старая стеклянная бутылка в форме фляги с темной жидкостью внутри. Поблизости из песка торчала еще одна емкость.

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Житель американского штата Нью-Джерси Остин Контеджиакомо случайно обнаружил на пляже Атлантик-Сити 11 бутылок виски, возраст которых может достигать ста лет. Как сообщает New York Post, находка стала возможной благодаря его собаке.

28-летний спасатель береговой охраны отправился на прогулку после смены, когда его питомец заметил что-то в песке. Контеджиакомо сначала решил, что это обычный мусор, но, присмотревшись, понял, что перед ним старая стеклянная бутылка в форме фляги с темной жидкостью внутри. Поблизости из песка торчала еще одна емкость. В итоге он собрал 11 бутылок с маркировкой Lincoln Inn.

После консультации со специалистами стало известно, что бутылки были произведены канадской винокурней Lincoln Inn, которая начала работу в 1930-х годах и закрылась в 1970-х. По оценкам экспертов, форма бутылок и резьба на горлышке указывают на производство в 1930–1940-х годах, хотя некоторые не исключают, что виски может быть еще старше.

Спасатель предположил, что бутылки могли быть частью тайника бутлегеров времен сухого закона Фото: Austin Contegiacomo

Спасатель предположил, что бутылки могли быть частью тайника бутлегеров времен сухого закона. Ранее в районе пирса, рядом с которым была сделана находка, проводились работы по углублению дна, что, возможно, привело к разрушению тайника и выбросу бутылок на берег. В годы действия "сухого закона" контрабандный алкоголь часто доставляли морем и прятали на побережье для дальнейшей перепродажи.

По словам Контеджиакомо, уровень жидкости в бутылках остался примерно одинаковым, что свидетельствует о том, что морская вода внутрь не попала. Найденный виски он раздал своим коллегам, однако пока никто не решился его попробовать.

Ранее Фокус сообщал, что мужчина обнаружил загадочное сооружение в своем саду. Он взялся за расчистку своего участка, убирая старые кусты и тяжелые камни. В процессе он наткнулся на большое каменное сооружение под землей, которое, как ему показалось, могло быть древним захоронением.

Также стало известно, что внутри особняка более чем 400-летней давности нашли "заброшенную" библиотеку. Городской исследователь показал гостиную с роялем в центре комнаты, камином, приставным столиком и зелеными стенами, украшенными картинами. Красный ковер, постеленный поверх деревянных полов, добавляет атмосферу уюта в этот когда-то оживленный дом.