Щось у піску: чоловік випадково натрапив на скарб контрабандистів (фото)

Остін Контеджіакомо спочатку вирішив, що це звичайне сміття, але, придивившись, зрозумів, що перед ним стара скляна пляшка у формі фляги з темною рідиною всередині. Поблизу з піску стирчала ще одна ємність.

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Житель американського штату Нью-Джерсі Остін Контеджіакомо випадково виявив на пляжі Атлантік-Сіті 11 пляшок віскі, вік яких може сягати ста років. Як повідомляє New York Post, знахідка стала можливою завдяки його собаці.

28-річний рятувальник берегової охорони вирушив на прогулянку після зміни, коли його вихованець помітив щось у піску. Контеджіакомо спочатку вирішив, що це звичайне сміття, але, придивившись, зрозумів, що перед ним стара скляна пляшка у формі фляги з темною рідиною всередині. Поблизу з піску стирчала ще одна місткість. У підсумку він зібрав 11 пляшок із маркуванням Lincoln Inn.

Після консультації з фахівцями стало відомо, що пляшки були зроблені канадською винокурнею Lincoln Inn, яка почала роботу в 1930-х роках і закрилася в 1970-х. За оцінками експертів, форма пляшок і різьблення на шийці вказують на виробництво в 1930-1940-х роках, хоча дехто не виключає, що віскі може бути ще старішим.

Рятувальник припустив, що пляшки могли бути частиною схованки бутлегерів часів сухого закону Фото: Austin Contegiacomo

Рятувальник припустив, що пляшки могли бути частиною схованки бутлегерів часів сухого закону. Раніше в районі пірса, поруч із яким було зроблено знахідку, проводили роботи з поглиблення дна, що, можливо, призвело до руйнування схованки та викидання пляшок на берег. У роки дії "сухого закону" контрабандний алкоголь часто доставляли морем і ховали на узбережжі для подальшого перепродажу.

За словами Контеджіакомо, рівень рідини в пляшках залишився приблизно однаковим, що свідчить про те, що морська вода всередину не потрапила. Знайдений віскі він роздав своїм колегам, проте поки що ніхто не наважився його спробувати.

Раніше Фокус повідомляв, що чоловік виявив загадкову споруду у своєму саду. Він взявся за розчищення своєї ділянки, прибираючи старі кущі та важкі камені. У процесі він натрапив на велику кам'яну споруду під землею, яка, як йому здалося, могла бути стародавнім похованням.

Також стало відомо, що всередині особняка більш ніж 400-річної давнини знайшли "занедбану" бібліотеку. Міський дослідник показав вітальню з роялем у центрі кімнати, каміном, приставним столиком і зеленими стінами, прикрашеними картинами. Червоний килим, постелений поверх дерев'яної підлоги, додає атмосфери затишку в цей колись жвавий будинок.