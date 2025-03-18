"Настоящее сокровище": владелец дома сорвал старый ковер и был поражен находкой (фото)
Находку обнаружили в одной из спален, которая практически не менялась за последние 45 лет. Предыдущий владелец прожил в доме несколько десятилетий и обновил лишь кухню.
Житель сельской местности в штате Юта (США) сделал неожиданное открытие в своем доме. Под двумя слоями ковра он обнаружил старинный линолеум, который был скрыт десятилетиями. История находки быстро завоевала популярность в сети, собрав тысячи откликов на платформе Reddit.
Пост, опубликованный пользователем @SicilianMeatball, под заголовком "Кажется, я в шоке". Пользователи Reddit были впечатлены сохранностью напольного покрытия и его исторической ценностью.
"Мы сняли сначала ужасный желтый ковер из лохматой ткани, затем серый офисный ковер, а под ними оказался старый линолеум. Но под всем этим скрывалось настоящее сокровище", — написал владелец дома.
По его словам, несмотря на небольшие трещины, следы краски и износ, линолеум сохранился в удивительно хорошем состоянии.
Дом с историей
Как отмечает домовладелец, его дом был построен в 1910 году, хотя в документах встречаются разные даты — 1908 и 1913 годы. Чтобы уточнить историю здания, он обратился в городской отдел планирования.
Обнаруженный линолеум отличается замысловатым винтажным узором с цветочными мотивами, разительно контрастирующим с современными покрытиями. Вдохновленный находкой, хозяин решил сохранить пол для будущего использования.
"Через два года это станет моей комнатой для чтения и рукоделия, поэтому пока мы накрыли линолеум новым ковром, чтобы защитить его", — добавил владелец дома.
Секрет под слоями ковра
Находка была сделана в одной из спален дома, которая за последние 45 лет практически не менялась. Предыдущий владелец жил в доме несколько десятилетий и обновил только кухню. Вместо замены линолеума он попросту уложил поверх него ковер, а позже — еще один слой.
В ближайшее время комната останется спальней, но в будущем она будет переоборудована в личное пространство нового владельца.
Хотя находка вызвала восторг, мужчина осознает и возможные опасности. Он отметил, что подложка линолеума, скорее всего, содержит асбест, который широко использовался в строительстве до 1980-х годов. Чтобы минимизировать риск, покрытие будет герметизировано.
Ранее Фокус сообщал, что мужчина обнаружил загадочное сооружение в своем саду. Он взялся за расчистку своего участка, убирая старые кусты и тяжелые камни. В процессе он наткнулся на большое каменное сооружение под землей, которое, как ему показалось, могло быть древним захоронением.
Также стало известно, что внутри особняка более чем 400-летней давности нашли "заброшенную" библиотеку. Городской исследователь показал гостиную с роялем в центре комнаты, камином, приставным столиком и зелеными стенами, украшенными картинами. Красный ковер, постеленный поверх деревянных полов, добавляет атмосферу уюта в этот когда-то оживленный дом.