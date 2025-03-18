"Настоящее сокровище": владелец дома сорвал старый ковер и был поражен находкой (фото)

Находку обнаружили в одной из спален, которая практически не менялась за последние 45 лет. Предыдущий владелец прожил в доме несколько десятилетий и обновил лишь кухню.

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Житель сельской местности в штате Юта (США) сделал неожиданное открытие в своем доме. Под двумя слоями ковра он обнаружил старинный линолеум, который был скрыт десятилетиями. История находки быстро завоевала популярность в сети, собрав тысячи откликов на платформе Reddit.

Пост, опубликованный пользователем @SicilianMeatball, под заголовком "Кажется, я в шоке". Пользователи Reddit были впечатлены сохранностью напольного покрытия и его исторической ценностью.

"Мы сняли сначала ужасный желтый ковер из лохматой ткани, затем серый офисный ковер, а под ними оказался старый линолеум. Но под всем этим скрывалось настоящее сокровище", — написал владелец дома.

Пол в старой комнате Фото: Reddit

По его словам, несмотря на небольшие трещины, следы краски и износ, линолеум сохранился в удивительно хорошем состоянии.

Дом с историей

Как отмечает домовладелец, его дом был построен в 1910 году, хотя в документах встречаются разные даты — 1908 и 1913 годы. Чтобы уточнить историю здания, он обратился в городской отдел планирования.

Обнаруженный линолеум отличается замысловатым винтажным узором с цветочными мотивами, разительно контрастирующим с современными покрытиями. Вдохновленный находкой, хозяин решил сохранить пол для будущего использования.

"Через два года это станет моей комнатой для чтения и рукоделия, поэтому пока мы накрыли линолеум новым ковром, чтобы защитить его", — добавил владелец дома.

Секрет под слоями ковра

Находка была сделана в одной из спален дома, которая за последние 45 лет практически не менялась. Предыдущий владелец жил в доме несколько десятилетий и обновил только кухню. Вместо замены линолеума он попросту уложил поверх него ковер, а позже — еще один слой.

В ближайшее время комната останется спальней, но в будущем она будет переоборудована в личное пространство нового владельца.

Хотя находка вызвала восторг, мужчина осознает и возможные опасности. Он отметил, что подложка линолеума, скорее всего, содержит асбест, который широко использовался в строительстве до 1980-х годов. Чтобы минимизировать риск, покрытие будет герметизировано.

Ранее Фокус сообщал, что мужчина обнаружил загадочное сооружение в своем саду. Он взялся за расчистку своего участка, убирая старые кусты и тяжелые камни. В процессе он наткнулся на большое каменное сооружение под землей, которое, как ему показалось, могло быть древним захоронением.

Также стало известно, что внутри особняка более чем 400-летней давности нашли "заброшенную" библиотеку. Городской исследователь показал гостиную с роялем в центре комнаты, камином, приставным столиком и зелеными стенами, украшенными картинами. Красный ковер, постеленный поверх деревянных полов, добавляет атмосферу уюта в этот когда-то оживленный дом.