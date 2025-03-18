"Справжній скарб": власник будинку зірвав старий килим і був вражений знахідкою (фото)

Знахідку виявили в одній зі спалень, яка практично не змінювалася за останні 45 років. Попередній власник прожив у будинку кілька десятиліть і оновив лише кухню.

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Житель сільської місцевості в штаті Юта (США) зробив несподіване відкриття у своєму будинку. Під двома шарами килима він виявив старовинний лінолеум, який був прихований десятиліттями. Історія знахідки швидко завоювала популярність у мережі, зібравши тисячі відгуків на платформі Reddit.

Пост, опублікований користувачем @SicilianMeatball, під заголовком "Здається, я в шоці". Користувачі Reddit були вражені збереженням підлогового покриття і його історичною цінністю.

"Ми зняли спочатку жахливий жовтий килим із кошлатої тканини, потім сірий офісний килим, а під ними виявився старий лінолеум. Але під усім цим ховався справжній скарб", — написав власник будинку.

Підлога в старій кімнаті Фото: Reddit

За його словами, попри невеликі тріщини, сліди фарби й знос, лінолеум зберігся в напрочуд гарному стані.

Будинок з історією

Як зазначає домовласник, його будинок був побудований 1910 року, хоча в документах зустрічаються різні дати — 1908 і 1913 роки. Щоб уточнити історію будівлі, він звернувся до міського відділу планування.

Виявлений лінолеум вирізняється хитромудрим вінтажним візерунком із квітковими мотивами, що разюче контрастує із сучасними покриттями. Натхненний знахідкою, господар вирішив зберегти підлогу для майбутнього використання.

"Через два роки це стане моєю кімнатою для читання і рукоділля, тому поки що ми накрили лінолеум новим килимом, щоб захистити його", — додав власник будинку.

Секрет під шарами килима

Знахідка була зроблена в одній зі спалень будинку, яка за останні 45 років практично не змінювалася. Попередній власник жив у будинку кілька десятиліть і оновив тільки кухню. Замість заміни лінолеуму він просто поклав поверх нього килим, а пізніше — ще один шар.

Найближчим часом кімната залишиться спальнею, але в майбутньому її буде переобладнано в особистий простір нового власника.

Хоча знахідка викликала захват, чоловік усвідомлює і можливі небезпеки. Він зазначив, що підкладка лінолеуму, найімовірніше, містить азбест, який широко використовувався в будівництві до 1980-х років. Щоб мінімізувати ризик, покриття буде герметизовано.

Раніше Фокус повідомляв, що чоловік виявив загадкову споруду у своєму саду. Він взявся за розчищення своєї ділянки, прибираючи старі кущі та важкі камені. У процесі він натрапив на велику кам'яну споруду під землею, яка, як йому здалося, могла бути стародавнім похованням.

Також стало відомо, що всередині особняка більш ніж 400-річної давнини знайшли "занедбану" бібліотеку. Міський дослідник показав вітальню з роялем у центрі кімнати, каміном, приставним столиком і зеленими стінами, прикрашеними картинами. Червоний килим, постелений поверх дерев'яної підлоги, додає атмосфери затишку в цей колись жвавий будинок.