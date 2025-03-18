"Я думаю, ты победила": брат "предсказал" сестре выигрыш в миллион долларов

Женщина время от времени давала родственнику небольшие суммы на покупку лотерейных билетов. Недавно один из них оказался выигрышным.

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Жительница Калифорнии (США) Дж. Гарсия стала обладательницей выигрыша в 1 миллион долларов после того, как ее брат купил для нее счастливый лотерейный билет. В благодарность за удачу она пообещала подарить ему новый автомобиль. Об этом пишет UPI.

По словам Гарсии, она время от времени дает брату небольшие суммы на покупку лотерейных билетов. На этот раз она вручила ему 20 долларов, попросив приобрести билет для нее. Мужчина купил билет на рынке Cardenas на Линкольн-авеню и сообщил сестре о покупке.

Когда Гарсия попросила брата стереть защитный слой, чтобы избежать лишнего похода в магазин в случае небольшого выигрыша, он с удивлением обнаружил, что билет оказался счастливым.

"Я думаю, ты победила", – вспомнила Гарсия его слова.

Иллюстративное фото Фото: SkyLine

Не сразу поверив в удачу, она отнесла билет в офис калифорнийской лотереи, где ей подтвердили, что сумма выигрыша составляет 1 миллион долларов.

"Только тогда меня осенило, что это действительно правда", – рассказала она.

Победительница заявила, что планирует потратить часть денег на инвестиции, в том числе, возможно, на покупку доходной недвижимости. Также она намерена приобрести брату новый автомобиль в знак благодарности за его участие в счастливом событии.

Издание отмечает, что таким образом, неожиданный выигрыш принес не только финансовую независимость, но и укрепил семейные узы.

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