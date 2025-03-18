"Я думаю, ти перемогла": брат "передбачив" сестрі виграш у мільйон доларів

Жінка час від часу давала родичу невеликі суми на купівлю лотерейних білетів. Нещодавно один із них виявився виграшним.

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Мешканка Каліфорнії (США) Дж. Гарсія стала володаркою виграшу в 1 мільйон доларів після того, як її брат купив для неї щасливий лотерейний білет. На знак подяки за удачу вона пообіцяла подарувати йому новий автомобіль. Про це пише UPI.

За словами Гарсії, вона час від часу дає братові невеликі суми на купівлю лотерейних білетів. Цього разу вона вручила йому 20 доларів, попросивши придбати квиток для неї. Чоловік купив квиток на ринку Cardenas на Лінкольн-авеню і повідомив сестрі про покупку.

Коли Гарсія попросила брата стерти захисний шар, щоб уникнути зайвого походу в магазин у разі невеликого виграшу, він з подивом виявив, що квиток виявився щасливим.

"Я думаю, ти перемогла", — згадала Гарсія його слова.

Ілюстративне фото Фото: SkyLine

Не одразу повіривши в удачу, вона віднесла квиток до офісу каліфорнійської лотереї, де їй підтвердили, що сума виграшу становить 1 мільйон доларів.

"Тільки тоді мене осінило, що це дійсно правда", — розповіла вона.

Переможниця заявила, що планує витратити частину грошей на інвестиції, зокрема, можливо, на купівлю прибуткової нерухомості. Також вона має намір придбати братові новий автомобіль на знак подяки за його участь у щасливій події.

Видання зазначає, що таким чином, несподіваний виграш приніс не лише фінансову незалежність, а й зміцнив сімейні узи.

Раніше Фокус повідомляв, що хлопець виграв 58 млн фунтів і влаштував вечірку з друзями в пентхаусі в іншій країні. Під час поїздки компанія заглянула у відомий пляжний клуб, який раніше приймав таких зірок, як Джастін Бібер. Крім цього, вони зняли відразу 2 пентхауси й насолоджувалися вишуканими напоями.

Також стало відомо, що азартна пенсіонерка виграла $500 тисяч у лотерею після низки вдалих ставок. Жінка дослухалася до поради продавця в магазині й виграла в новій лотереї. Переможниця поки не вирішила, на що витратить призові гроші.