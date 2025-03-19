Особое куриное яйцо продали за $500: чем оно отличается от других (фото)

В течение трех лет работы Элисон Грин обрабатывала примерно 30 тысяч яиц еженедельно, но никогда не видела ничего подобного.

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В Великобритании состоялся необычный аукцион, на котором идеально круглое куриное яйцо, появляющееся "один раз на миллиард", продали за удивительную сумму — около 550 долларов (или 22,5 тыс. грн). Об этом пишет издание BBC.

Уникальную находку, обнаруженную на ферме Фентон накануне Рождества, решили выставить на благотворительный аукцион. Все собранные средства передали организации Devon Rape Crisis, которая оказывает поддержку жертвам сексуального насилия.

"Это как наблюдать за детьми на спортивных соревнованиях, когда все делают ставки. Это просто невероятно! В зале также находились люди, которые участвовали в аукционе, и я очень благодарна каждому, кто сделал свою ставку", — поделилась впечатлениями Элисон Грин, которая работает сортировщицей яиц на ферме Фентон.

Идеально круглое куриное яйцо Фото: Bearnes Hampton Littlewood Auctioneers

За три года работы Элисон обрабатывала примерно 30 тысяч яиц еженедельно, но до этого никогда не видела такого.

Чтобы предотвратить порчу яйца до даты аукциона, команда фермы законсервировала его с помощью соли. Элисон предположила, что покупатель вряд ли съест этот лот, поскольку приобрел его, скорее всего, не для этого.

Грин была ошеломлена, когда увидела финальную ставку. Сначала женщина надеялась, что яйцо удастся продать немного дороже, чем за 10 фунтов стерлингов, но ее ожидания были значительно преуменьшены. Элисон даже пообещала себе купить яйцо, если бы не нашелся достойный клиент.

Напомним, ранее Фокус сообщал о бразильском фермере Хулио Сесаре Карвальо, который удивился, когда его курица снесла яйцо в форме "печенья с предсказаниями". Его друг, эколог Ильдеано Силва, поделился снимками в сети, вызвав настоящий ажиотаж.

А тем временем 30-летняя Стеф Карр из городка Сеттл (графство Северный Йоркшир, Великобритания) была поражена, когда ее двухлетняя курица Линда снесла невероятно большое яйцо.