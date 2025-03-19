Особливе куряче яйце продали за $500: чим воно відрізняється від інших (фото)

Упродовж трьох років роботи Елісон Грін обробляла приблизно 30 тисяч яєць щотижня, але ніколи не бачила нічого подібного.

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У Великій Британії відбувся незвичний аукціон, на якому ідеально кругле куряче яйце, що з’являється "один раз на мільярд", продали за дивовижну суму — близько 550 доларів (або 22,5 тис. грн). Про це пише видання BBC.

Унікальну знахідку, виявлену на фермі Фентон напередодні Різдва, вирішили виставити на благодійний аукціон. Всі зібрані кошти передали організації Devon Rape Crisis, яка надає підтримку жертвам сексуального насильства.

"Це наче спостерігати за дітьми на спортивних змаганнях, коли всі роблять ставки. Це просто неймовірно! У залі також перебували люди, які брали участь в аукціоні, і я надзвичайно вдячна кожному, хто зробив свою ставку", — поділилася враженнями Елісон Грін, яка працює сортувальницею яєць на фермі Фентон.

Ідеально кругле куряче яйце Фото: Bearnes Hampton Littlewood Auctioneers

За три роки роботи Елісон обробляла приблизно 30 тисяч яєць щотижня, але до цього ніколи не бачила такого.

Щоб запобігти псуванню яйця до дати аукціону, команда ферми законсервувала його за допомогою солі. Елісон припустила, що покупець навряд чи з'їсть цей лот, оскільки придбав його, швидше за все, не для цього.

Грін була приголомшеною, коли побачила фінальну ставку. Спочатку жінка сподівалася, що яйце вдасться продати трохи дорожче, ніж за 10 фунтів стерлінгів, але її очікування були значно применшені. Елісон навіть пообіцяла собі купити яйце, якби не знайшлось достойного клієнта.

Нагадаємо, раніше Фокус повідомляв про бразильського фермера Хуліо Сесара Карвальо, який здивувався, коли його курка знесла яйце у формі "печива з передбаченнями". Його друг, еколог Ільдеано Сілва, поділився знімками в мережі, викликавши справжній ажіотаж.

А тим часом 30-річна Стеф Карр із містечка Сеттл (графство Північний Йоркшир, Велика Британія) була вражена, коли її дворічна курка Лінда знесла неймовірно велике яйце.