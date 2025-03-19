"Частично питон": женщина с необычной внешностью поразила людей новым трюком (фото)

Саманта Рамсделл утверждает, что в ее рот помещается сэндвич Subway, 22 зефирины и целое яблоко. Ее имя и фамилия впервые попали в Книгу рекордов Гиннесса в июле 2021 года.

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34-летняя американка Саманта Рамсделл, известная своим рекордным размером рта, вновь привлекла внимание общественности. Обладательница титулов "Самый большой разинутый рот" и "Самый широкий рот" по версии Книги рекордов Гиннесса поразила пользователей соцсетей новым вирусным видео.

Жительница штата Мэн способна раскрывать рот на 6,52 см и растягивать его до 10,33 см. Благодаря этой особенности она регулярно публикует забавные фото и видео для своих 3,8 миллиона подписчиков в TikTok.

На одном из недавних видео, снятых во время поездки во Флоренцию, Италия, Саманта продемонстрировала очередной поразительный трюк. Она засунула в рот бутылку вина. Однако не только этот факт удивил зрителей, но и реакция случайного прохожего на заднем плане — мужчина с широко раскрытыми глазами и ртом стал настоящей звездой ролика.

Реакция мужчны на трюк Саманты Фото: TikTok

Видео быстро стало вирусным. В комментариях пользователи разделились: одни восхищались талантом Саманты, другие пытались понять, как ей удается делать такие трюки.

"Не могу понять, впечатлен он или в ужасе", "Определенно впечатлен… Парни ждали такого шоу всю свою карьеру", — писали они.

Некоторые пошутили, что партнер Саманты — "счастливчик", а один из зрителей даже признался, что пытался повторить этот трюк.

Сама Рамсделл с юмором отнеслась к ажиотажу, заявив, что она "частично питон". Несмотря на необычную внешность, блогерша гордится своим рекордом и использует его для популяризации самопринятия.

"Это потрясающее чувство — то, чего я стеснялась всю свою жизнь, теперь стало моей суперспособностью", — призналась она.

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