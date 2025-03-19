"Частково пітон": жінка з незвичайною зовнішністю вразила людей новим трюком (фото)

Саманта Рамсделл стверджує, що в її рот поміщається сендвіч Subway, 22 зефірини й ціле яблуко. Її ім'я та прізвище вперше потрапили до Книги рекордів Гіннесса в липні 2021 року.

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34-річна американка Саманта Рамсделл, відома своїм рекордним розміром рота, знову привернула увагу громадськості. Володарка титулів "Найбільший роззявлений рот" і "Найширший рот" за версією Книги рекордів Гіннесса вразила користувачів соцмереж новим вірусним відео.

Мешканка штату Мен здатна розкривати рот на 6,52 см і розтягувати його до 10,33 см. Завдяки цій особливості вона регулярно публікує кумедні фото і відео для своїх 3,8 мільйона підписників у TikTok.

На одному з недавніх відео, знятих під час поїздки до Флоренції, Італія, Саманта продемонструвала черговий дивовижний трюк. Вона засунула до рота пляшку вина. Однак не тільки цей факт здивував глядачів, а й реакція випадкового перехожого на задньому плані — чоловік із широко розкритими очима і ротом став справжньою зіркою ролика.

Реакція чоловіків на трюк Саманти Фото: TikTok

Відео швидко стало вірусним. У коментарях користувачі розділилися: одні захоплювалися талантом Саманти, інші намагалися зрозуміти, як їй вдається робити такі трюки.

"Не можу зрозуміти, вражений він чи в жаху", "Безумовно вражений... Хлопці чекали такого шоу всю свою кар'єру", — писали вони.

Дехто пожартував, що партнер Саманти — "щасливчик", а один із глядачів навіть зізнався, що намагався повторити цей трюк.

Сама Рамсделл з гумором поставилася до ажіотажу, заявивши, що вона "частково пітон". Попри незвичайну зовнішність, блогерка пишається своїм рекордом і використовує його для популяризації самоприйняття.

"Це приголомшливе почуття — те, чого я соромилася все своє життя, тепер стало моєю суперздатністю", — зізналася вона.

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