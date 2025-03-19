Стал хитом в TikTok: женщина создала мини-офис в своем шкафу (видео)

Видео быстро стало вирусным в TikTok. Пользователей удивило, как крошечное, заставленное вещами помещение превратилось в стильный минималистичный офис с компактным столом, удобным креслом и аккуратными полками.

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Амбициозный проект пользовательницы TikTok по имени Бесси (@atbessies) по превращению загроможденного шкафа в уютный и функциональный офис стал вирусным, собрав почти 1 млн просмотров с момента публикации 16 марта. Ее креативное решение вызвало восторг у пользователей соцсети.

В описании видео Бесси с юмором отметила: "Все смеялись, когда я сказала, что хочу превратить этот захламленный шкаф в крошечное офисное помещение!" Однако результат превзошел ожидания: зрители увидели, как маленькое, забитое вещами пространство превращается в минималистичный офис с компактным столом, удобным креслом и стильными полками.

Видео преображения вызвало шквал комментариев.

"Ух ты, какая трансформация!" – восхитилась одна из пользовательниц. Другие отмечали, что это пространство можно использовать, как уютный уголок для чтения.

Тем не менее, не все зрители были в восторге. Один из пользователей усомнился в удобстве такого рабочего места, заявив: "Я все еще смеюсь, вы, должно быть, шутите, да? Клаустрофобия". Другой комментатор пошутил, что опасался бы случайно "выпасть из шкафа" во время работы.

Результат удивил многих пользователей соцсетей Фото: TikTok

Автор видео ответила на скептические замечания, заверив, что в конструкции предусмотрен выступ, обеспечивающий безопасность.

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