Став хітом у TikTok: жінка створила мініофіс у своїй шафі (відео)

Відео швидко стало вірусним у TikTok. Користувачів здивувало, як крихітне, заставлене речами приміщення перетворилося на стильний мінімалістичний офіс із компактним столом, зручним кріслом і акуратними полицями.

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Амбітний проєкт користувачки TikTok на ім'я Бессі (@atbessies) з перетворення захаращеної шафи на затишний і функціональний офіс став вірусним, зібравши майже 1 млн переглядів з моменту публікації 16 березня. Її креативне рішення викликало захват у користувачів соцмережі.

В описі відео Бессі з гумором зазначила: "Усі сміялися, коли я сказала, що хочу перетворити цю захаращену шафу на крихітне офісне приміщення!" Однак результат перевершив очікування: глядачі побачили, як маленький, забитий речами простір перетворюється на мінімалістичний офіс із компактним столом, зручним кріслом і стильними полицями.

Відео перетворення викликало шквал коментарів.

"Ух ти, яка трансформація!" — захопилася одна з користувачок. Інші зазначали, що цей простір можна використовувати, як затишний куточок для читання.

Проте не всі глядачі були в захваті. Один із користувачів засумнівався в зручності такого робочого місця, заявивши: "Я все ще сміюся, ви, мабуть, жартуєте, так? Клаустрофобія". Інший коментатор пожартував, що побоювався б випадково "випасти з шафи" під час роботи.

Результат здивував багатьох користувачів соцмереж Фото: TikTok

Авторка відео відповіла на скептичні зауваження, запевнивши, що в конструкції передбачено виступ, який забезпечує безпеку.

Видання Newsweek зазначає, що зі зростанням популярності віддаленої роботи багато власників житла переглядають використання своїх приміщень, щоб адаптувати їх під сучасні потреби. Згідно з дослідженням Houzz, витрати на ремонт у США значно зросли — з 2020 по 2023 рік середня сума інвестицій у ремонт збільшилася з 15 000 до 24 000 доларів.

Раніше Фокус повідомляв, що жінка викопала тунель під будинком і підкорила соцмережі. Дівчина, відома як Кала, прославилася своїми публікаціями про будівництво бункера. Її історія викликала широкий резонанс серед користувачів соцмереж і сусідів, одні захоплюються її завзятістю, інші стурбовані можливими наслідками.

Також стало відомо, що подружжя перетворило захаращений будинок на родинне гніздо і знайшло несподівані скарби. Будівля, побудована 1894 року, зустріла нових власників зруйнованим інтер'єром і тоннами сміття. Однак, попри величезний обсяг роботи, подружжя побачило в ній потенціал і взялося за повну реконструкцію.