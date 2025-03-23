Ребенок "слишком долго молчал", а потом мама узнала почему (фото)

На следующий день после публикации видео мать начали критиковать в сети за невыполнение родительских обязанностей и халатное отношение к ребенку.

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Опытные родители знают, что внезапная тишина в доме с малышом — это не всегда хороший знак. Кортни Коллинз из Техаса, что в США, стала свидетелем именно такой ситуации. Ее 11-месячная дочь, которую зовут Блейкли, в какой-то момент неожиданно притихла, занимаясь своими делами. Когда мама в конце концов нашла ребенка, то едва не упала в обморок от удивления.

"Я мыла посуду возле кладовки и заметила, что Блейкли внезапно затихла", — рассказала Коллинз в комментарии изданию Newsweek. Предчувствуя, что что-то случилось, она решила разобраться.

Открыв дверь кладовки, женщина увидела неожиданную картину: дочь смаковала сырую картофелину. Мама тут же схватила телефон и зафиксировала этот забавный момент на камеру. "Мой муж был в недельной рабочей поездке. Я подумала, что было бы весело отправить эту запись ему!" — объяснила она свой поступок.

Открыв дверь кладовой, женщина увидела неожиданную картину: дочь смаковала сырой картофелиной Фото: TikTok

Сначала Коллинз поделилась роликом только с близкими на своих страницах в Instagram и Facebook. Получив много положительных отзывов, она загрузила клип и в TikTok, добавив забавную музыку. Результат превзошел все ожидания. Видео собрало более 5,9 миллиона просмотров и множество комментариев и лайков. "Первые 24 часа отзывы были удивительными", — добавляет Кортни.

Однако на следующий день мать начали критиковать за невыполнение родительских обязанностей и небрежное отношение к ребенку. В свое оправдание она отмечает, что отвернулась от дочери лишь на несколько секунд и все время знала, где та находится, поэтому этот негатив, по ее мнению, абсолютно необоснованный.

Напомним, молодая мама Тори Конечковски стала свидетелем забавного момента, когда просматривала запись с камеры видеонаблюдения в детской комнате. Ее муж Мэтт тщетно пытался уложить 7-месячную дочь спать, однако малышка реагировала только веселым смехом. Видео, опубликованное в TikTok, быстро набрало популярность, собрав более 2,8 миллиона просмотров и 50 тысяч лайков.