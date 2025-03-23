Дитина "занадто довго мовчала", а потім мама дізналась чому (фото)

Наступного дня після публікації відео матір почали критикувати у мережі за невиконання батьківських обов’язків та недбале ставлення до дитини.

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Досвідчені батьки знають, що раптова тиша в домі з малюком — це не завжди добрий знак. Кортні Коллінз з Техасу, що в США, стала свідком саме такої ситуації. Її 11-місячна донька, яку звуть Блейклі, в якусь мить несподівано притихла, займаючись своїми справами. Коли мама врешті-решт знайшла дитину, то ледь не зомліла від подиву.

"Я мила посуд біля комори й помітила, що Блейклі раптово затихла", — розповіла Коллінз у коментарі виданню Newsweek. Передчуваючи, що щось трапилось, вона вирішила розібратись.

Відчинивши двері комори, жінка побачила несподівану картину: донька смакувала сирою картоплиною. Мама миттю схопила телефон і зафіксувала цей кумедний момент на камеру. "Мій чоловік був у тижневій робочій поїздці. Я подумала, що було б весело відправити цей запис йому!" — пояснила вона свій вчинок.

Відчинивши двері комори, жінка побачила несподівану картину: донька смакувала сирою картоплиною Фото: TikTok

Спочатку Коллінз поділилася роликом лише з близькими на своїх сторінках в Instagram та Facebook. Отримавши багато позитивних відгуків, вона завантажила кліп й у TikTok, додавши смішну музику. Результат перевершив усі очікування. Відео зібрало понад 5,9 мільйона переглядів та безліч коментарів та вподобайок. "Перші 24 години відгуки були дивовижними", — додає Кортні.

Однак наступного дня матір почали критикувати за невиконання батьківських обов’язків та недбалому ставлені до дитини. У своє виправдання вона наголошує, що відвернулася від доньки лише на кілька секунд і весь час знала, де та перебуває, тому цей негатив, на її думку, абсолютно необґрунтований.

Нагадаємо, молода мама Торі Конечковскі стала свідком кумедного моменту, коли переглядала запис із камери відеонагляду в дитячій кімнаті. Її чоловік Метт марно намагався вкласти 7-місячну доньку спати, проте малеча реагувала лише веселим сміхом. Відео, опубліковане в TikTok, швидко набрало популярність, зібравши понад 2,8 мільйона переглядів і 50 тисяч вподобайок.