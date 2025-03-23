Почтальон похитил 1,6 миллиона долларов и потратил их роскошные курорты и клубы (фото)

Хачикоселу Мучимбе грозит длительный тюремный срок после того, как присяжные признали его виновным в краже чеков на сумму более 1,6 миллиона долларов.

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В Вашингтоне (США) сотрудник почты Хачикосела Мучимба украл около 100 чеков за три года работы, присвоив себе в общей сложности 1,6 миллиона долларов. Похищенные средства он потратил на дорогие курорты и стриптиз-клубы. Об этом сообщает издание People.

44-летний Хачикосела Мучимба мошенническим путем переводил деньги с чеков, отправленных частным лицам. Чаще всего это были налоговые выплаты от Министерства финансов. Он стирал имя получателя и вписывал свое, после чего зачислял средства на личные банковские счета.

На украденные деньги Мучимба позволял себе отдых в элитных отелях. Например, в июле 2022 года он провел время в Bulgari Resort Bali — роскошном курорте с частными виллами, личными бассейнами и дворецкими. Стоимость самой дешевой виллы на этом курорте начинается от 1,3 тысячи долларов за ночь без учета налогов и сборов.

Мужчина похитил в общей сложности 1,6 миллиона долларов Фото: People

Расследование началось в январе 2023 года после жалобы одного из пострадавших. В ходе проверки полиция отследила переводы и обнаружила, что адрес подозреваемого совпадает с адресом мошенника. Банковские счета Мучимбы подверглись тщательной проверке, что позволило раскрыть его преступную схему.

Мужчину признали виновным, окончательный приговор будет вынесен в августе.

Ранее Фокус сообщал, что украденное золото нашли в ведре с одеждой. Кража произошла, когда хозяйка Сарина Чакингал с семьей отсутствовала. Воры проникли в дом, сняв черепицу с крыши.

Также стало известно, что мужчина намеренно взорвал свой дом. В день происшествия Эндрю МакКубин сообщил соседям, что чувствует запах газа, и даже пошутил, что они все взлетят на воздух. Коммунальные службы о проблеме он не предупредил.