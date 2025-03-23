Листоноша викрав 1,6 мільйона доларів і витратив їх на розкішні курорти та клуби (фото)

Хачікоселу Мучімбе загрожує тривалий тюремний термін після того, як присяжні визнали його винним у крадіжці чеків на суму понад 1,6 мільйона доларів.

Related video

У Вашингтоні (США) співробітник пошти Хачікосела Мучімба вкрав близько 100 чеків за три роки роботи, привласнивши собі загалом 1,6 мільйона доларів. Викрадені кошти він витратив на дорогі курорти і стриптиз-клуби. Про це повідомляє видання People.

44-річний Хачікосела Мучімба шахрайським шляхом переказував гроші з чеків, надісланих приватним особам. Найчастіше це були податкові виплати від Міністерства фінансів. Він стирав ім'я одержувача і вписував своє, після чого зараховував кошти на особисті банківські рахунки.

На вкрадені гроші Мучимба дозволяв собі відпочинок в елітних готелях. Наприклад, у липні 2022 року він провів час у Bulgari Resort Bali — розкішному курорті з приватними віллами, особистими басейнами та дворецькими. Вартість найдешевшої вілли на цьому курорті починається від 1,3 тисячі доларів за ніч без урахування податків і зборів.

Чоловік викрав загалом 1,6 мільйона доларів Фото: People

Розслідування почалося в січні 2023 року після скарги одного з постраждалих. Під час перевірки поліція відстежила перекази й виявила, що адреса підозрюваного збігається з адресою шахрая. Банківські рахунки Мучімби піддалися ретельній перевірці, що дало змогу розкрити його злочинну схему.

Чоловіка визнали винним, остаточний вирок буде винесено в серпні.

Раніше Фокус повідомляв, що вкрадене золото знайшли у відрі з одягом. Крадіжка сталася, коли господиня Саріна Чакінгал із сім'єю була відсутня. Злодії проникли в будинок, знявши черепицю з даху.

Також стало відомо, що чоловік навмисно підірвав свій будинок. У день події Ендрю МакКубін повідомив сусідам, що відчуває запах газу, і навіть пожартував, що вони всі злетять у повітря. Комунальні служби про проблему він не попередив.