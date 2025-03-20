Пропавший кот вернулся домой через 7 лет: где он был все это время

Хозяйка считает, что возвращение домашнего любимца после такого длительного периода разлуки является доказательством того, что никогда не нужно терять надежду.

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Домашний кот по имени Хулио, который пропал в ноябре 2017 года, неожиданно вернулся к своей владелице в Онтарио (США) через 7 лет после исчезновения. Трогательную историю воссоединения рассказало The Windsor/Essex Humane Society в своих социальных сетях.

Как сообщают представители приюта, несмотря на то, что Хулио был чипирован, его владелице пришлось организовать масштабные поиски и развешивать объявления. Коту каким-то образом удавалось избегать отлова в течение всего этого времени.

Хозяйка потеряла надежду

Неожиданный поворот произошел, когда в минувшие выходные Хулио попал в приют для животных. Во время стандартной процедуры сканирования работники обнаружили чип, который содержал контактную информацию владелицы — с ней связались немедленно.

"Я уже потеряла надежду. Услышать вчера, что он жив, было просто невероятно! Я до сих пор нахожусь в шоковом состоянии", — сказала растроганная владелица сотрудникам приюта.

По ее словам, Хулио быстро адаптировался к своему дому, словно и не прошло столько лет. "Он был так счастлив, когда я его обняла и включила музыку для расслабления", — рассказала она о первых часах воссоединения с любимцем.

Хозяйка считает, что возвращение животного после такого длительного периода разлуки является доказательством того, что никогда не нужно терять надежду.

Для чего нужен чип

К слову, чип — это небольшое электронное устройство размером с рисовое зерно, которое имплантируется под кожу животного и содержит уникальный идентификационный номер, что позволяет вернуть потерянное животное его владельцу, даже если прошли годы со времени исчезновения.

Напомним, ранее Фокус уже сообщал об удивительном возвращении домашних любимцев к своим хозяевам. Владелица кота Лиз Гиллеспи из городка Рок-Спринг (Джорджия, США) была ошеломлена, когда ее любимец нашел дорогу домой спустя семь лет после исчезновения. Сиамский метис с голубыми глазами, которого назвали в честь баскетбольной звезды Кевина Дюранта, исчез еще в 2017 году во время прогулки во дворе.

Также благодаря микрочипу собака по имени Клео, которая исчезла десять лет назад, наконец воссоединилась со своей семьей. 14-летнего метиса кокер-спаниеля и пуделя нашли волонтеры.