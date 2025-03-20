Пропавший кот вернулся домой через 7 лет: где он был все это время
Хозяйка считает, что возвращение домашнего любимца после такого длительного периода разлуки является доказательством того, что никогда не нужно терять надежду.
Домашний кот по имени Хулио, который пропал в ноябре 2017 года, неожиданно вернулся к своей владелице в Онтарио (США) через 7 лет после исчезновения. Трогательную историю воссоединения рассказало The Windsor/Essex Humane Society в своих социальных сетях.
Как сообщают представители приюта, несмотря на то, что Хулио был чипирован, его владелице пришлось организовать масштабные поиски и развешивать объявления. Коту каким-то образом удавалось избегать отлова в течение всего этого времени.
Хозяйка потеряла надежду
Неожиданный поворот произошел, когда в минувшие выходные Хулио попал в приют для животных. Во время стандартной процедуры сканирования работники обнаружили чип, который содержал контактную информацию владелицы — с ней связались немедленно.
"Я уже потеряла надежду. Услышать вчера, что он жив, было просто невероятно! Я до сих пор нахожусь в шоковом состоянии", — сказала растроганная владелица сотрудникам приюта.
По ее словам, Хулио быстро адаптировался к своему дому, словно и не прошло столько лет. "Он был так счастлив, когда я его обняла и включила музыку для расслабления", — рассказала она о первых часах воссоединения с любимцем.
Хозяйка считает, что возвращение животного после такого длительного периода разлуки является доказательством того, что никогда не нужно терять надежду.
Для чего нужен чип
К слову, чип — это небольшое электронное устройство размером с рисовое зерно, которое имплантируется под кожу животного и содержит уникальный идентификационный номер, что позволяет вернуть потерянное животное его владельцу, даже если прошли годы со времени исчезновения.
Напомним, ранее Фокус уже сообщал об удивительном возвращении домашних любимцев к своим хозяевам. Владелица кота Лиз Гиллеспи из городка Рок-Спринг (Джорджия, США) была ошеломлена, когда ее любимец нашел дорогу домой спустя семь лет после исчезновения. Сиамский метис с голубыми глазами, которого назвали в честь баскетбольной звезды Кевина Дюранта, исчез еще в 2017 году во время прогулки во дворе.
Также благодаря микрочипу собака по имени Клео, которая исчезла десять лет назад, наконец воссоединилась со своей семьей. 14-летнего метиса кокер-спаниеля и пуделя нашли волонтеры.