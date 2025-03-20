Зниклий кіт повернувся додому через 7 років: де він був весь цей час

Господиня вважає, що повернення домашнього улюбленця після такого тривалого періоду розлуки є доказом того, що ніколи не потрібно втрачати надію.

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Домашній кіт на ім'я Хуліо, який зник у листопаді 2017 року, несподівано повернувся до своєї власниці в Онтаріо (США) через 7 років після зникнення. Зворушливу історію возз'єднання розповіло The Windsor/Essex Humane Society у своїх соціальних мережах.

Як повідомляють представники притулку, попри те, що Хуліо був чипований, його власниці довелося організувати масштабні пошуки та розвішувати оголошення. Котові якимось чином вдавалося уникати вилову протягом усього цього часу.

Хазяйка втратила надію

Несподіваний поворот стався, коли минулими вихідними Хуліо потрапив до притулку для тварин. Під час стандартної процедури сканування працівники виявили чип, який містив контактну інформацію власниці — з нею зв'язалися негайно.

"Я вже втратила надію. Почути вчора, що він живий, було просто неймовірно! Я досі перебуваю в шоковому стані", — сказала розчулена власниця співробітникам притулку.

За її словами, Хуліо швидко адаптувався до свого дому, немов і не минуло стільки років. "Він був такий щасливий, коли я його обійняла і включила музику для розслаблення", — розповіла вона про перші години возз'єднання з улюбленцем.

Господиня вважає, що повернення тварини після такого тривалого періоду розлуки є доказом того, що ніколи не потрібно втрачати надію.

Призначення чипа

До слова, чип — це невеликий електронний пристрій розміром з рисове зерно, який імплантується під шкіру тварини й містить унікальний ідентифікаційний номер, що дозволяє повернути загублену тварину її власнику, навіть якщо минули роки від часу зникнення.

Нагадаємо, раніше Фокус уже повідомляв про дивовижне повернення домашніх улюбленців до своїх господарів. Власниця кота Ліз Гіллеспі з містечка Рок-Спрінг (Джорджія, США) була приголомшена, коли її улюбленець знайшов дорогу додому через сім років після зникнення. Сіамський метис із блакитними очима, якого назвали на честь баскетбольної зірки Кевіна Дюранта, зник ще у 2017 році під час прогулянки у дворі.

Також завдяки мікрочипу собака на ім’я Клео, який зник десять років тому, нарешті возз’єднався зі своєю родиною. 14-річного метиса кокер-спанієля та пуделя знайшли волонтери.