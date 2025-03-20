Стены могут двигаться: особняк, дважды перевозившийся грузовиком, ищет нового хозяина

Дом Джексона, построенный в 1883 году, был спасен от разрушения благодаря смелым решениям его владельцев. Теперь на него ждет новый хозяин, который сможет оценить его богатую историю и роскошное обновление.

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В Гринсборо, штат Джорджия (США), готовится к продаже уникальный исторический особняк, известный как дом Джексона. 11 ноября 2024 года он будет выставлен на аукцион без резервной цены, предоставляя потенциальным покупателям редкую возможность приобрести часть американской истории. Об этом пишет Realtor.

Особняк, площадью 6 837 квадратных футов, расположен на участке в 5,2 акра и сочетает в себе историческую значимость и современную роскошь. Первоначально построенный в 1883 году для Уильяма Рида Джексона и его семьи, дом неоднократно перемещался с места на место, чтобы избежать разрушения. Впервые его перевезли в 1988 году, когда потомки семьи Джексон приняли меры по его спасению, а в 2017 году дом снова подвергся реставрации.

Последняя крупная реконструкция была проведена нынешними владельцами, Брайаном и Амандой Стюарт, которые с 2022 года полностью обновили здание, сохранив его исторические элементы, такие как оригинальные сосновые полы, окна из свинцового стекла, лестничные перила и старинные светильники. Также к дому были добавлены каретный домик, гараж и бассейн.

Дом является не просто недвижимостью, а настоящей исторической ценностью Фото: Realtor

По словам Брайана Стюарта, этот дом является не просто недвижимостью, а настоящей исторической ценностью.

"Вы являетесь хранителем этого большого куска истории сообщества, а вместе с этим приходит и большая ответственность", — отметил он.

Дом дважды перевозили Фото: Realtor

Издание отмечает, что аукцион пройдет без резервной цены, что делает возможным приобретение дома по потенциально выгодной стоимости. Изначально особняк был выставлен на продажу за 2 999 999 долларов, но в ходе торгов цена может значительно измениться.

"Дом Джексона — поистине единственная в своем роде собственность, в которой органично сочетаются историческая значимость и современная роскошь", — подчеркивает основатель Elite Auctions Рэнди Хэддауэй

Покупатели также смогут воспользоваться преимуществами закрытого сообщества, в котором расположен особняк Фото: Realtor

Покупатели также смогут воспользоваться преимуществами закрытого сообщества, в котором расположен особняк. В распоряжении новых владельцев окажутся поле для гольфа, курорт Ritz-Carlton и живописные виды на озеро.

Ранее Фокус сообщал, что женщина выкопала тоннель под домом и покорила соцсети. Девушка, известная как Кала, прославилась своими публикациями о строительстве бункера. Ее история вызвала широкий резонанс среди пользователей соцсетей и соседей, одни восхищаются ее упорством, другие обеспокоены возможными последствиями.

Также стало известно, что супруги превратили захламленный дом в семейное гнездо и нашли неожиданные сокровища. Здание, построенное в 1894 году, встретило новых владельцев разрушенным интерьером и тоннами мусора. Однако, несмотря на огромный объем работы, супруги увидели в нем потенциал и взялись за полную реконструкцию.