Стіни можуть рухатися: особняк, який двічі перевозили вантажівкою, шукає нового господаря

Будинок Джексона, побудований 1883 року, було врятовано від руйнування завдяки сміливим рішенням його власників. Тепер на нього чекає новий господар, який зможе оцінити його багату історію і розкішне оновлення.

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У Грінсборо, штат Джорджія (США), готується до продажу унікальний історичний особняк, відомий як будинок Джексона. 11 листопада 2024 року його буде виставлено на аукціон без резервної ціни, надаючи потенційним покупцям рідкісну можливість придбати частину американської історії. Про це пише Realtor.

Особняк, площею 6 837 квадратних футів, розташований на ділянці в 5,2 акра і поєднує в собі історичну значущість і сучасну розкіш. Спочатку побудований 1883 року для Вільяма Ріда Джексона і його сім'ї, будинок неодноразово переміщався з місця на місце, щоб уникнути руйнування. Вперше його перевезли 1988 року, коли нащадки сім'ї Джексон вжили заходів щодо його порятунку, а 2017 року будинок знову зазнав реставрації.

Останню велику реконструкцію провели нинішні власники, Браян і Аманда Стюарт, які з 2022 року повністю оновили будівлю, зберігши її історичні елементи, як-от оригінальні соснові підлоги, вікна зі свинцевого скла, сходові поручні і старовинні світильники. Також до будинку було додано каретний будиночок, гараж і басейн.

Будинок є не просто нерухомістю, а справжньою історичною цінністю Фото: Realtor

За словами Брайана Стюарта, цей будинок є не просто нерухомістю, а справжньою історичною цінністю.

"Ви є хранителем цього великого шматка історії спільноти, а разом із цим приходить і велика відповідальність", — зазначив він.

Будинок двічі перевозили Фото: Realtor

Видання зазначає, що аукціон відбудеться без резервної ціни, що робить можливим придбання будинку за потенційно вигідною вартістю. Спочатку особняк було виставлено на продаж за 2 999 999 доларів, але під час торгів ціна може значно змінитися.

"Дім Джексона — воістину єдина у своєму роді власність, в якій органічно поєднуються історична значущість і сучасна розкіш", — підкреслює засновник Elite Auctions Ренді Хеддавей.

Покупці також зможуть скористатися перевагами закритого співтовариства, в якому розташований особняк Фото: Realtor

Покупці також зможуть скористатися перевагами закритого співтовариства, в якому розташований особняк. У розпорядженні нових власників опиняться поле для гольфу, курорт Ritz-Carlton і мальовничі краєвиди на озеро.

Раніше Фокус повідомляв, що жінка викопала тунель під будинком і підкорила соцмережі. Дівчина, відома як Кала, прославилася своїми публікаціями про будівництво бункера. Її історія викликала широкий резонанс серед користувачів соцмереж і сусідів, одні захоплюються її завзятістю, інші стурбовані можливими наслідками.

Також стало відомо, що подружжя перетворило захаращений будинок на родинне гніздо і знайшло несподівані скарби. Будівля, побудована 1894 року, зустріла нових власників зруйнованим інтер'єром і тоннами сміття. Однак, незважаючи на величезний обсяг роботи, подружжя побачило в ній потенціал і взялося за повну реконструкцію.