Женщина взяла оплачиваемый выходной на работе, чтобы сделать тату: что говорит работодатель (видео)

Ведущая Стеф МакГоверн рассказала об этом странном случае и считает, что причиной таких запросов является неконтролируемое стремление работников пользоваться "медицинскими случаями" для собственного психического здоровья.

Related video

Британская телеведущая Стеф МакГоверн рассказала об одном из случаев, когда ее подопечная, которая принадлежит к поколению Z, попросила об оплачиваемом выходном, чтобы она могла сделать себе тату для "улучшения собственного ментального здоровья". Об этом она рассказала в подкасте The Rest Is Money.

МакГоверн говорит, что молодая сотрудница пыталась оправдать свой запрос тем, что это был "медицинский прием" терапевтического характера, а сама процедура нанесения тату была "очень важной".

"Когда мы сказали, что ей придется взять этот день из ежегодного отпуска, то она сказала: "Нет, потому что у меня есть назначение врача. Это для моего психического здоровья, это очень важно для меня". В таких случаях я обязана дать им выходной из-за опасений, что ее затравят коллеги или она нанесет себе вред", — рассказывает телеведущая.

Она добавляет, что сейчас понятие "медицинское назначение" является чрезвычайно размытым, и работодателям стало труднее "удовлетворять потребности каждого из своих подопечных". Госпожа МакГоверн добавляет, что именно поэтому "очень трудно определить истинные потребности всех работников", а ее работница "может действительно думать, что это ей нужно для ее психического здоровья".

"Но кто мы такие, чтобы решать это или нет? Значит, вы должны относиться ко всем одинаково, потому что у вас нет выбора", — констатирует ведущая, добавив, что когда к ней обращаются ее подопечные с такими просьбами, то они должны понимать, что сами идут на риск.

Она добавляет, что этот случай далеко не последний, где молодое поколение работников прибегает к таким странным действиям. Телеведущая вспомнила, как один молодой сотрудник отказался убирать на своем рабочем месте после своей смены, поскольку считал, что эта роль "слишком тревожная".

"Именно поэтому вы пытаетесь пройти через все эти моменты, не обижая всех всеми этими состояниями и вещами, которые могут подпадать под определение медицинских состояний", — добавила госпожа Стеф МакГоверн.

Ранее стало известно, как мужчина сделал тату 9-летней девочке и попал в скандал. Сначала ребенок хотел портрет Дональда Трампа на шее, однако мастер убедил ее выбрать менее спорный рисунок.

Впоследствии сообщалось, что миллениал сделал тату, но его высмеяли в интернете. Тату-мастерица Алиса объяснила, что этот узор на самом деле имеет глубокое символическое значение, которое понимают только два человека во всем мире.