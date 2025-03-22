Жінка взяла оплачуваний вихідний на роботі, аби зробити тату: що каже роботодавець (відео)

Ведуча Стеф МакГоверн розповіла про цей дивний випадок і вважає, що причиною таких запитів є неконтрольоване намагання працівників користатися "медичними випадками" для власного психічного здоров'я.

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Британська телеведуча Стеф МакГоверн розповіла про один з випадків, коли її підопічна, яка належить до покоління Z, попросила про оплачуваний вихідний, аби вона могла зробити собі тату задля "покращення власного ментального здоров'я". Про це вона розповіла у подкасті The Rest Is Money.

МакГоверн говорить, що молода співробітниця намагалася виправдати свій запит тим, що це був "медичний прийом" терапевтичного характеру, а сама процедура нанесення тату була "дуже важливою".

"Коли ми сказали, що їй доведеться взяти цей день зі щорічної відпустки, то вона сказала: "Ні, тому що в мене є призначення лікаря. Це для мого психічного здоров’я, це дуже важливо для мене". В таких випадках я зобов'язана дати їм вихідний через побоювання, що її зацькують колеги або вона завдасть собі шкоди", — розповідає телеведуча.

Вона додає, що наразі поняття "медичне призначення" є надзвичайно розмитим, і роботодавцям стало важче "задовольняти потреби кожного зі своїх підопічних". Пані МакГоверн додає, що саме через це "дуже важко визначити справжні потреби всіх робітників", а її працівниця "може справді думати, що це їй потрібно для її психічного здоров’я".

"Але хто ми такі, щоб вирішувати це чи ні? Отже, ви повинні ставитися до всіх однаково, тому що у вас немає вибору", — констатує ведуча, додавши, що коли до неї звертають її підопічні з такими проханнями, то вони мають розуміти, що самі йдуть на ризик.

Вона додає, що цей випадок далеко не останній, де молодше покоління працівників вдається до дивних дій. Телеведуча згадала, як один молодий співробітник відмовився прибирати на своєму робочому місці після своєї зміни, оскільки вважав, що ця роль "надто тривожна".

"Саме тому ви намагаєтеся пройти через усі ці моменти, не ображаючи всіх усіма цими станами та речами, які можуть підпадати під визначення медичних станів", — додала пані Стеф МакГоверн.

Раніше стало відомо, як чоловік зробив тату 9-річній дівчинці та потрапив у скандал. Спочатку дитина хотіла портрет Дональда Трампа на шиї, проте майстер переконав її вибрати менш спірний малюнок.

Згодом повідомлялося, що міленіал зробив тату, але його висміяли в інтернеті. Тату-майстриня Аліса пояснила, що цей візерунок насправді має глибоке символічне значення, яке розуміють лише дві людини в цілому світі.