Вор украл и проглотил украшения от Tiffany, однако его все равно поймали: детали (видео)

Задержанный заявил, что не решился выбросить похищенные бриллиантовые серьги на сумму более $769 тыс. Впоследствии он наивно заявил, что не понимает, за что его могут посадить в тюрьму.

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В американском городе Орландо, расположенном в штате Флорида, полиция задержала мужчину за кражу дорогих сережек марки Tiffany, которые преступник проглотил, чтобы скрыть доказательства своей вины. Об этом говорится в сообщении местных правоохранителей.

Представители подразделения криминальной полиции сообщили, что подозреваемый Джейтен Джайлдер пришел в брендовый магазин Tiffany's как помощник одного из игроков НБА местной команды "Орландо Мэджик". Впоследствии на камерах наблюдения заметно, что мужчина забирает с собой несколько сережек и исчезает в неизвестном направлении.

Копы начали за ним слежку и вышли на след преступника. Когда во время обыска похищенных ювелирных изделий не нашли, Джайлдера отправили на рентген, где увидели несколько крупных объектов, напоминающих серьги.

Рентгеновский снимок показал, где преступник "спрятал" улики (фото: orlandopolice/Instagram)

После того, как четыре серьги известного бренда изъяли из тела подозреваемого, он провел еще 10 дней под наблюдением врачей, после чего его отправили в тюрьму. Во время своего задержания свидетели говорят, что мужчина пожалел, что "не выбросил их [бриллиантовые серьги] в окно", а впоследствии, когда оказался в тюрьме, то спросил у офицера: "Меня что, посадят из-за этих камней?".

Сейчас подозреваемый находится в окружной тюрьме Орландо, ему предъявлено обвинение в краже в особо крупных размерах. По законам штата Флорида, подсудимому грозит от 10 до 25 лет лишения свободы.

Ранее стало известно, что в Риме вор застрял в туннеле, который копал для ограбления банка. Судимый за ограбление итальянец был заблокирован в шестиметровой яме после обрушения части дороги.

Впоследствии сообщалось, что преступник пришел ограбить ювелирный магазин, но попал в конфуз. Он спрятался в торговом центре до его закрытия, надел маску из фильма "Крик" и пробрался в магазин.