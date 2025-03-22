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МирФан

Вор украл и проглотил украшения от Tiffany, однако его все равно поймали: детали (видео)

украденные серьги Tiffany
Фото: orlandopolice/Instagram | Вор пожалел, что не выбросил доказательства своей причастности к краже

Задержанный заявил, что не решился выбросить похищенные бриллиантовые серьги на сумму более $769 тыс. Впоследствии он наивно заявил, что не понимает, за что его могут посадить в тюрьму.

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В американском городе Орландо, расположенном в штате Флорида, полиция задержала мужчину за кражу дорогих сережек марки Tiffany, которые преступник проглотил, чтобы скрыть доказательства своей вины. Об этом говорится в сообщении местных правоохранителей.

Представители подразделения криминальной полиции сообщили, что подозреваемый Джейтен Джайлдер пришел в брендовый магазин Tiffany's как помощник одного из игроков НБА местной команды "Орландо Мэджик". Впоследствии на камерах наблюдения заметно, что мужчина забирает с собой несколько сережек и исчезает в неизвестном направлении.

Копы начали за ним слежку и вышли на след преступника. Когда во время обыска похищенных ювелирных изделий не нашли, Джайлдера отправили на рентген, где увидели несколько крупных объектов, напоминающих серьги.

Серьги в теле вора Fullscreen
Рентгеновский снимок показал, где преступник "спрятал" улики (фото: orlandopolice/Instagram)

После того, как четыре серьги известного бренда изъяли из тела подозреваемого, он провел еще 10 дней под наблюдением врачей, после чего его отправили в тюрьму. Во время своего задержания свидетели говорят, что мужчина пожалел, что "не выбросил их [бриллиантовые серьги] в окно", а впоследствии, когда оказался в тюрьме, то спросил у офицера: "Меня что, посадят из-за этих камней?".

Сейчас подозреваемый находится в окружной тюрьме Орландо, ему предъявлено обвинение в краже в особо крупных размерах. По законам штата Флорида, подсудимому грозит от 10 до 25 лет лишения свободы.

Ранее стало известно, что в Риме вор застрял в туннеле, который копал для ограбления банка. Судимый за ограбление итальянец был заблокирован в шестиметровой яме после обрушения части дороги.

Впоследствии сообщалось, что преступник пришел ограбить ювелирный магазин, но попал в конфуз. Он спрятался в торговом центре до его закрытия, надел маску из фильма "Крик" и пробрался в магазин.