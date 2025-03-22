Злодій вкрав і проковтнув прикраси від Tiffany, однак його все одно впіймали: деталі (відео)

Затриманий заявив, що не наважився викинути викрадені діамантові сережки на суму понад $769 тис. Згодом він наївно заявив, що не розуміє, за що його можуть запроторити до в'язниці.

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В американському місті Орландо, розташованому в штаті Флорида, поліція затримала чоловіка за крадіжку дорогих сережок марки Tiffany, які злочинець проковтнув, аби приховати докази своєї провини. Про це йдеться в повідомленні місцевих правоохоронців.

Представники підрозділу кримінальної поліції повідомили, що підозрюваний Джейтен Джайлдер прийшов до брендового магазину Tiffany's як помічник одного з гравців НБА місцевої команди "Орландо Меджик". Згодом на камерах спостереження помітно, що чоловік забирає з собою кілька сережок та зникає в невідомому напрямку.

Копи почали за ним стеження та вийшли на слід злочинця. Коли під час обшуку викрадених ювелірних виробів не знайшли, Джайлдера відправили на рентген, де побачили кілька крупних об'єктів, що нагадували сережки.

Рентгенівський знімок показав, де злочинець "сховав" докази (фото: orlandopolice/Instagram)

Після того, як чотири сережки відомого бренду вилучили з тіла підозрюваного, він провів ще 10 днів під наглядом лікарів, після чого його відправили до в'язниці. Під час свого затримання свідки кажуть, що чоловік пошкодував, що "не викинув їх [діамантові сережки] у вікно", а згодом, коли опинився у тюрмі, то запитав у офіцера: "Мене що, посадять через ці камінці?".

Наразі підозрюваний перебуває в окружній тюрмі Орландо, йому висунули звинувачення щодо крадіжки в особливо крупних розмірах. За законами штату Флорида, підсудному загрожує від 10 до 25 років позбавлення волі.

Раніше стало відомо, що в Римі злодій застряг у тунелі, який копав для пограбування банку. Судимий за пограбування італієць був заблокований у шестиметровій ямі після обвалення частини дороги.

Згодом повідомлялося, що злочинець прийшов пограбувати ювелірний магазин, але потрапив у конфуз. Він сховався в торговому центрі до його закриття, одягнув маску із фільму "Крик" і пробрався в магазин.