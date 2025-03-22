Как хоронили знать во времена древнего Рима: археологи рассказали о неожиданных находках (фото)

Раскопки древнего города-колонии Литернум стали толчком к новой гипотезе о том, по какому принципу хоронили граждан разного социального положения во времена расцвета древнего Рима.

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Итальянские археологи возле Неаполя обнаружили место захоронения жителей древнего города Литернум, которое, по предварительным данным, могло принадлежать местной аристократии. Найденные артефакты позволяют иначе взглянуть на то, как во времена древнего Рима хоронили знать, сообщает Heritage Daily.

Городские власти Неаполя собрали команду специалистов под руководством доктора Симоны Формолы к расположению остатков города. На месте раскопок ученые обнаружили две могилы с вероятно высокопоставленными жителями города, колодец для культовых целей, мавзолей с каменной кладкой и более двадцати захоронений.

Место захоронения граждан времен Древнего Рима (фото: Heritage Daily via Superintendency for the Metropolitan Area of Naples) Фото: Heritage Daily

Также в самих погребальных местах нашли так называемые энхитризмовые гробницы — захоронения в больших терракотовых кувшинах, которые украшали черепицей сверху. Также археологи нашли захоронения, где применялись плиты и кирпич для формирования саркофага.

По оценкам ученых, возраст найденных захоронений колеблется от 1 века до н.э. до 3 в. н.э. Обнаруженные захоронения позволяют сделать несколько выводов о том, как римляне осуществляли свои ритуальные обряды с умершими, а также стратификацию населения в колонии — то есть, по какому принципу и как древние римляне хоронили почетную знать и рядовых граждан.

Скелетированные останки в захоронении (фото: Heritage Daily via Superintendency for the Metropolitan Area of Naples)

Историк Мариано Нуццо убежден, что открытия позволят лучше понять "физиономию древнего ландшафта и городского периметра колонии". По словам представителей экспедиции, открытия теперь заставят историков тщательно пересмотреть концепцию захоронений у Виа Домициана, которая ранее предполагала, что мертвецов хоронили вдоль этого пути.

Однако найденные погребальные камеры на месте бывшей колонии Литернум дают основания считать, что захоронение у дорог предполагалось в соответствии с социальным статусом гражданина в городе. Сейчас археологи продолжают свои исследования и обещают обнародовали больше деталей после завершения работ, а все найденные артефакты будут переданы в исторический и археологический музеи Неаполя.

Издание указывает, что город Литернум был римской колонией, основанной в конце 2 века до нашей эры в регионе Кампания, расположенном в юго-центральной Италии. Ранее Литернум был известен как резиденция старшего Сципиона Африканского, римского государственного деятеля, который был одним из главных архитекторов победы Рима над Карфагеном во второй Римо-Карфагенской войне, также известной как Вторая Пуническая война.

Своего расцвета город достиг в период между 1 и 2 столетием нашей эры, однако просуществовал до 455 года, когда войска короля вандалов Гейзериха не разграбили и сожгли город дотла.

Ранее сообщалось, как жили самые богатые люди в городе Помпеи. Археологи обнаружили в частном доме в остатках этого древнего города, который вероятно был самым большим банным комплексом в этом городе.

Впоследствии стало известно, что археологи сделали уникальное открытие под городом в Италии. Археологи нашли более 200 древних гробниц, но они считают, что это может быть только вершиной айсберга.