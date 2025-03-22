Як ховали знать в часи стародавнього Риму: археологи розповіли про неочікувані знахідки (фото)

Розкопки стародавнього міста-колонії Літернум стали поштовхом до нової гіпотези про те, за яким принципом ховали громадян різного соціального стану в часи розквіту давнього Риму.

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Італійські археологи біля Неаполя виявили місце поховання мешканців стародавнього міста Літернум, яке, за попередніми даними, могло належати місцевій аристократії. Знайдені артефакти дозволяють інакше поглянути на те, як в часи стародавнього Риму ховали знать, повідомляє Heritage Daily.

Міська влада Неаполя зібрала команду фахівців під орудою докторки Сімони Формоли до розташування залишків міста. На місці розкопок вчені виявили дві могили з ймовірно високопоставленими мешканцями міста, колодязь для культових цілей, мавзолей з кам'яною кладкою та понад двадцять поховань.

Місце поховання громадян часів Стародавнього Риму (фото: Heritage Daily via Superintendency for the Metropolitan Area of Naples) Фото: Heritage Daily

Також у самих поховальних місцях знайшли так звані енхітризмові гробниці — поховання у великих теракотових глеках, які оздоблювали черепицею зверху. Також археологи знайшли поховання, де застосовувалися плити та цегла для формування саркофагу.

За оцінками науковців, вік віднайдених поховань коливається від 1 сторіччя до н.е. до 3 ст. н.е. Виявлені захоронення дозволяють зробити кілька висновків про те, як саме римляни здійснювали свої ритуальні обряди з померлими, а також стратифікацію населення у колонії — тобто, за яким принципом і як стародавні римляни ховали почесну знать та пересічних громадян.

Скелетовані рештки у похованні (фото: Heritage Daily via Superintendency for the Metropolitan Area of Naples)

Історик Маріано Нуццо переконаний, що відкриття дозволять краще зрозуміти "фізіономію стародавнього ландшафту та міського периметра колонії". За словами представників експедиції, відкриття тепер змусять істориків ретельно переглянути концепцію захоронень біля Віа Доміціана, яка раніше передбачала, що мерців ховали вздовж цього шляху.

Однак знайдені поховальні камери на місці колишньої колонії Літернум дають підстави вважати, що поховання біля шляхів передбачалося відповідно до соціального статусу громадянина у місті. Наразі археологи продовжують свої дослідження та обіцяють оприлюднили більше деталей після завершення робіт, а всі знайдені артефакти будуть передані до історичного та археологічного музеїв Неаполя.

Видання вказує, що місто Літернум було римською колонією, заснованою наприкінці 2 століття до нашої ери в регіоні Кампанія, розташованому в південно-центральній Італії. Раніше Літернум був відомий як резиденція старшого Сципіона Африканського, римського державного діяча, який був одним із головних архітекторів перемоги Риму над Карфагеном в другій Римо-Карфагенській війні, також відомою як Друга Пунічна війна.

Свого розквіту місто досягло в період між 1 та 2 сторіччям нашої ери, однак проіснувало до 455 року, коли війська короля вандалів Гейзеріха не розграбували та спалили місто вщент.

Раніше повідомлялося, як жили найбагатші люди в місті Помпеї. Археологи виявили в приватному будинку в рештках цього стародавнього міста, який ймовірно був найбільшим банним комплексом у цьому місті.

Згодом стало відомо, що археологи зробили унікальне відкриття під містом в Італії. Археологи знайшли понад 200 стародавніх гробниць, але вони вважають, що це може бути тільки вершиною айсберга.