Женщина стала подругой лучшей подруги, однако не пришла на свадьбу невесты: что же произошло

Пользователи в сети были озадачены таким поведением и запросами невесты. Большинство юзеров поддержали героиню истории в ее решении, советуют "не принимать все произошедшее близко к сердцу" из-за неадекватности ее уже теперь бывшей подруги.

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Одна рассказала, что была приятно удивлена приглашением своей подруги Меган стать ее подружкой на свадьбе. Однако когда невеста выставила героине истории список того, что она должна купить на ее свадьбу, то решила отказаться от приглашения, пишет Mirror.

Она рассказывает, что они с Меган подружились еще со школы, и поэтому когда ее подруга запланировала свадьбу, то героиня историю попросили стать подружкой. Однако через несколько недель, вместе с приглашением, получила электронную таблицу со списком того, что называлось "список для подружки невесты".

Героиня истории указывает, что огромный список имел подробный перечень того, что должна купить свидетельница к свадьбе Меган. Она говорит, что понимает недешевую стоимость свадьбы в целом, однако даже увиденное откровенно "шокировало до глубины души"

"500 долларов на платье (которое я должна была купить в очень специальном бутике); 300 долларов на прическу и макияж (которые также делал бы определенный стилист, которого она "уже забронировала"); 150 долларов на подарок для невесты (и это была "минимальная сумма", по ее словам); и 100 долларов на депозит на девичник, который бы прикрыл ее поездку на роскошный курорт", — написала героиня истории, добавив, что с нее также требуют дополнительные 50 долларов на "различные расходы", которые я до сих пор не могу понять".

Женщина признается, что ситуация выглядит совершенно неправильной и не понимает, откуда у нее "такие невероятные финансовые запросы". Поэтому она написала Меган с просьбой объяснить, откуда такие огромные суммы на платье, засечку и макияж, подарок, девичник.

"Я ей прямо написала, что это — слишком много денег, чтобы я могла себе позволить. Особенно именно сейчас, так как я все еще выплачиваю кредит за обучение и собираю деньги на другие вещи. В ответ Меган написала мне, что такие расходы являются нормой и добавила, что она просто пытается убедиться, что все "пройдет идеально, и эти расходы будут необходимыми". А кроме того, откровенно написала мне — "если ты не можешь прийти на свадьбу, то я пойму тебя, но свои планы не смогу изменить ради всех остальных", — рассказывает героиня истории.

Женщина признается, что чувствует себя "просто паршиво", но поведение подруги не может понять. Она добавляет, что всегда поддерживала Меган, но вот такое ее поведение наталкивает ее на очень неприятную мысль.

"Мне кажется, что она использует свою свадьбу как повод, чтобы заставить гостей заплатить за день ее мечты. Я сказала ей, что не могу позволить себе все это, и с тех пор она со мной не разговаривает. В то же время некоторые мои другие друзья говорят, что я должна просто прийти и все заплатить без лишних нервов. Тогда как другие говорят, что я должна стоять на своем и отказаться платить, чтобы быть на свадьбе Меган", — рассказала героиня истории.

Пользователи под постом героини поделились своими мыслями на эту историю. Многие назвали Меган "жадной стервой" и советуют ей не идти на такую свадьбу, где требуют средства на то, чтобы "кому-то сделать лучше, а не всем, хоть она и невеста".

"На вас не давят, чтобы вы сказали "нет". Поэтому советую отказаться от такой свадьбы. Торжество — это всегда недешево, но в таком варианте выглядит просто смешно", — написала одна из пользовательниц.

Другой пользователь советует женщине прийти на свадьбу Меган, но стоит говорить, что "вы не сможете выполнить ее финансовые требования, ведь они просто нереальные".

"Так и скажите ей — это не имеет ничего общего с тем, как это делается сейчас. Видимо, она ожидает, что другие будут платить за ее свадьбу, а потому прибегает вот к такому давлению, чтобы ее праздник профинансировали другие", — откровенно пишет еще один юзер.

Еще один пользователь советует не идти на свадьбу, потому что действия Меган выглядят как "шантаж с целью нажиться на чужих деньгах, а не организовать праздник разумно и финансового грамотно".

"Я вот не удивлюсь, если она вот начнет, как и вам, присылать гостям счет за собственные блюда на ее свадьбе. Поэтому я вам советую не идти на ее свадьбу. Теперь она — уже не ваша подруга, иначе она бы не относилась к вам как к дерьму. И неважно, как долго вы были друзьями. Она показала, что на самом деле думает о вас. Поэтому вежливо откажитесь и не корите себя за то, какими бывают люди", — написал еще один пользователь.

Ранее стало известно, как дружка хотела сорвать свадьбу невесте, и судьба отплатила ей. Эта история от невесты о поведении дружки и ее парня свидетельствует, что иногда не стоит устраивать проблем и забот людям. Потому что в один миг окажется, что, пытаясь испортить кому-то праздник, можно самому попасть в огромную неприятность.

Впоследствии сообщалось, что невеста отменила свадьбу после неожиданного поступка жениха. Девушка рассказала, что они были вместе пять лет, планировали совместное будущее и собирались купить дом для создания семьи. Однако неожиданно выяснилось, что жених скрывал правду от возлюбленной.