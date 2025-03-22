Жінка стала дружкою найкращої подруги, однак не прийшла на весілля нареченої: що ж сталося

Користувачі в мережі були спантеличені такою поведінкою та запитами нареченої. Більшість юзерів підтримали героїню історії в її рішенні, радять "не брати все, що сталося, близько до серця" через неадекватність її вже тепер колишньої подруги.

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Одна розповіла, що була приємно вражена запрошенням своєї подруги Меган стати її дружкою. Однак коли наречена виставила героїні історії список того, що вона має купити на її весілля, то вирішила відмовитися від запрошення, пише Mirror.

Вона розповідає, що вони з Меган подружилися ще зі школи, і тому коли її подруга запланувала весілля, то героїня історію попросили стати дружкою. Однак через кілька тижнів, разом із запрошенням, отримала електронну таблицю зі списком того, що називалося "список для подружки нареченої".

Героїня історії вказує, що величезний список мав детальний перелік того, що має купити дружка до весілля Меган. Вона каже, що розуміє недешеву вартість весілля загалом, однак навіть побачене відверто "шокувало до глибини душі"

"500 доларів на сукню (яку я мала купити в дуже спеціальному бутіку); 300 доларів на зачіску та макіяж (які також робив би певний стиліст, якого вона "вже забронювала"); 150 доларів на подарунок для нареченої (і це була "мінімальна сума, за її словами); і 100 доларів на депозит на дівич-вечір, який би прикрити її поїздку на розкішний курорт", — написала героїня історії, додавши, що з неї також вимагають додаткові 50 доларів на "різні витрати", які я досі не можу зрозуміти".

Жінка зізнається, що ситуація виглядає геть неправильною і не розуміє, звідки у неї "такі неймовірні фінансові запити". Тому вона написала Меган з проханням пояснити, звідки такі величезні суми на сукню, засічку і макіяж, подарунок, дівич-вечір.

"Я їй прямо написала, що це — занадто багато грошей, щоб я могла собі дозволити. Особливо саме зараз, що я все ще виплачую позику за навчання та збираю на інші речі. У відповідь Меган написала мені, що такі витрати є нормою і додала, що вона просто намагається переконатися, що все "пройде ідеально, і ці витрати будуть необхідними". А крім того, відверто написала мені — "якщо ти не можеш прийти на весілля, то я зрозумію тебе, але свої плани не зможу змінити заради всіх інших", — розповідає героїня історії.

Жінка зізнається, що почувається "просто паскудно", але поведінку подруги не може зрозуміти. Вона додає, що завжди підтримувала Меган, але ось така її поведінка наштовхує її на дуже неприємну думку.

"Мені здається, що вона використовує своє весілля як привід, щоб змусити гостей заплатити за день її мрії. Я сказала їй, що не можу дозволити собі все це, і з того часу вона зі мною не розмовляє. Водночас деякі мої інші друзі кажуть, що я повинна просто прийти та все заплатити без зайвих нервів. Тоді як інші кажуть, що я повинна стояти на своєму і відмовитися платити, щоб бути на весіллі Меган", — розповіла героїня історії.

Користувачі під дописом героїні відреагували своїми думками на цю історію. Багато хто назвав Меган "жадібним стервом" та радять їй не йти на таке весілля, де вимагають кошти на те. аби "комусь зробити краще, а не всіх, хоч вона і наречена".

"На вас не тиснуть, щоб ви сказали "ні". Тому раджу відмовитися від такого весілля. Урочистості — це завжди недешево, але в такому варіанті виглядають просто смішно", — написала одна з користувачок.

Інший користувач радить жінці прийти на весілля Меган, але варто говорити, що "ви не зможете виконати її фінансові вимоги, адже вони просто нереальні".

"Так і скажіть їй — ц е не має нічого спільного з тим, як це робиться зараз. Певне, вона очікує, що інші будуть платити за її весілля, а тому вдається ось до такого тиску, аби її свято профінансували інші", — відверто пише ще один юзер.

Ще один дописувач радить не йти на весілля, бо дії Меган виглядають як "шантаж з метою нажитися на чужих грошах, а не організувати свято розумно та фінансового грамотно".

"Я от не здивуюся, якщо вона от почне, як і вам, надсилати гостям рахунок за власні страви на її весіллі. Тому я вам раджу не йти на її весілля. Тепер вона — вже не ваша подруга, інакше вона б не ставилася до вас як до лайна.І неважливо, як довго ви були друзями. Вона показала, що насправді думає про вас. Тому ввічливо відмовтеся і не коріть себе за те, якими бувають люди", — написав ще один дописувач.

Раніше стало відомо, як дружка хотіла зірвати весілля нареченій, та доля відплатила їй. Ця історія від нареченої про поведінку дружки та її хлопця свідчить, що інколи не варто влаштовувати проблем і турбот людям. Бо в одну мить виявиться, що, намагаючись зіпсувати комусь свято, можна самому вскочити у величезну халепу.

Згодом повідомлялося, що наречена скасувала весілля після несподіваного вчинку нареченого. Дівчина розповіла, що вони були разом п'ять років, планували спільне майбутнє і збиралися купити будинок для створення сім'ї. Однак несподівано з'ясувалося, що наречений приховував правду від коханої.