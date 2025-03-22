"Не могу себя простить": мужчина признался, что украл выигрышный лотерейный билет у брата

Мужчина изменил свою жизнь благодаря выигрышу, который по праву принадлежал не ему.

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На Reddit появилась откровенная история, взбудоражившая пользователей: один из них признался, что много лет назад тайно забрал себе выигрышный лотерейный билет, принадлежавший его брату, и до сих пор испытывает муки совести.

По словам мужчины, они с братом вместе купили по билету совершенно случайно, не надеясь на удачу. Спустя несколько дней он заметил билет брата на кухне, проверил его — и с ужасом понял, что тот выиграл почти шестизначную сумму. Не раздумывая, он подменил билет на свой.

"Это было импульсивно. Я даже не осознал, как сделал это", — признался он.

Иллюстративное фото Фото: ua.news

Он рассказал, что впоследствии обналичил выигрыш и потратил деньги на досрочную выплату ипотеки. Брат так и не узнал, что стал жертвой обмана. Более того, через неделю он и сам признался, что, вероятно, выбросил билет, не проверив.

"Мне было невероятно плохо в тот момент", — поделился автор.

Хотя спустя годы брат продолжает жить в достатке, автора истории гложет вина. Недавно на благотворительной лотерее, где он вновь ничего не выиграли, брат в шутку пожаловался, что ему никогда не везет. Это стало болезненным напоминанием о прошлом поступке.

История вызвала бурную реакцию в сети.

"Ты мог хотя бы разделить выигрыш пополам", "Пожадничал", — писали они.

Свою историю автор завершил признанием: "Каждый раз, когда вижу рекламу лотереи, у меня сжимается сердце. Я не могу себя простить и забыть тот день".

Ранее Фокус сообщал, что женщина выиграла $83,5 млн, которые не хотят выплачивать. Лотерейный билет был приобретен через мобильное приложение, что и стало причиной заморозки выплаты. Победительница, пожелавшая остаться анонимной, ранее неоднократно пользовалась им и без проблем получала выплаты.

Также стало известно, что азартная пенсионерка выиграла $500 тысяч в лотерею после череды удачных ставок. Женщина последовала совету продавца в магазине и выиграла в новой лотерее. Победительница пока не решила, на что потратит призовые деньги.