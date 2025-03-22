"Не можу себе пробачити": чоловік зізнався, що вкрав виграшний лотерейний білет у брата

Чоловік змінив своє життя завдяки виграшу, який по праву належав не йому.

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На Reddit з'явилася відверта історія, що розбурхала користувачів: один із них зізнався, що багато років тому таємно забрав собі виграшний лотерейний білет, що належав його брату, і досі мучиться муками совісті.

За словами чоловіка, вони з братом разом купили по квитку абсолютно випадково, не сподіваючись на удачу. Через кілька днів він помітив квиток брата на кухні, перевірив його — і з жахом зрозумів, що той виграв майже шестизначну суму. Не роздумуючи, він підмінив білет на свій.

"Це було імпульсивно. Я навіть не усвідомив, як зробив це", — зізнався він.

Ілюстративне фото Фото: ua.news

Він розповів, що згодом перевів у готівку виграш і витратив гроші на дострокову виплату іпотеки. Брат так і не дізнався, що став жертвою обману. Ба більше, за тиждень він і сам зізнався, що, ймовірно, викинув білет, не перевіривши.

"Мені було неймовірно погано в той момент", — поділився автор.

Хоча через роки брат продовжує жити в достатку, автора історії гризе вина. Нещодавно на благодійній лотереї, де він знову нічого не виграв, брат жартома поскаржився, що йому ніколи не щастить. Це стало болючим нагадуванням про минулий вчинок.

Історія викликала бурхливу реакцію в мережі.

"Ти міг хоча б розділити виграш навпіл", "Поскупився", — писали вони.

Свою історію автор завершив зізнанням: "Щоразу, коли бачу рекламу лотереї, у мене стискається серце. Я не можу себе пробачити і забути той день".

Раніше Фокус повідомляв, що жінка виграла $83,5 млн, які не хочуть виплачувати. Лотерейний білет було придбано через мобільний додаток, що і стало причиною заморозки виплати. Переможниця, яка побажала залишитися анонімною, раніше неодноразово користувалася ним і без проблем отримувала виплати.

Також стало відомо, що азартна пенсіонерка виграла $500 тисяч у лотерею після низки вдалих ставок. Жінка дослухалася до поради продавця в магазині і виграла в новій лотереї. Переможниця поки не вирішила, на що витратить призові гроші.