Случайное скольжение пальца принесло мужчине 50 тысяч долларов: что произошло

Из-за своей невнимательности американец ошибся с покупкой лотерейного билета и на некоторое время "перестал дышать".

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Житель города Эджвуд штата Мэриленд в США занимался своими рутинными делами: он имеет привычку каждый день, идя на работу, по дороге заходить в один магазин, где действуют автоматы с лотерейными билетами. Так и было однажды, однако рутина вышла из-под контроля, когда он по ошибке из-за скольжения пальца выбрал совсем не тот лотерейный билет, который планировал традиционно приобрести. О курьезном случае, который принес обычному жителю США выигрыш в 50 тысяч долларов, рассказало издание Upi 21 марта.

По словам самого мужчины, когда он пришел по своему привычному режиму в магазин Bel Air Wawa по дороге на работу, то ничего не предвещало никаких изменений: он, как и обычно, подошел к автомату с лотерейными билетами.

"Я остановился в лотерейном магазине по дороге на работу, как я делаю это каждый день", — отметил он.

Там американец выбрал билет, который хотел приобрести, и смотрел на него, однако потом что-то пошло не так.

Он увидел, что почему-то его палец соскользнул и нажал на другой билет. Это была лотерея Monopoly X20.

Смущенный такой ситуацией житель Эджвуда даже не сразу увидел совпадение выигрышных комбинаций в лотерее. Сначала он подумал, что выиграл только 1000 долларов.

"Я хотел убедиться, что действительно выиграл 1000 долларов, прежде чем позвонить жене", — признался американец.

Но через несколько минут мужчина увидел, что выиграл на самом деле значительно большую сумму. По его словам, он на некоторое время прекратил дышать от шока и ощущения, что не может поверить в свое счастье.

"Я не двигался, просто долго смотрел на билет. Кажется, я перестал дышать", — рассказал американец.

Средства, которые принес лотерейный билет, американец планирует потратить на выплату долга за грузовик. Остальные деньги должны пойти на его сберегательный счет.

Напомним, ранее Фокус рассказывал историю брата, который сумел предсказать своей сестре выигрыш в лотерее. Девушка выиграла миллион долларов.

Также известна история азартной пенсионерки, которая выиграла 500 тысяч долларов в лотерее после ряда успешных ставок. Ее удача началась с бесплатных купонов на лотерейные билеты.