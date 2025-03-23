Випадкове ковзання пальця принесло чоловікові 50 тисяч доларів: що відбулося

Через свою неуважність американець помилився з купівлею лотерейного білета і на деякий час "перестав дихати".

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Мешканець міста Еджвуд штату Меріленд у США займався своїми рутинними справами: він має звичку кожного дня, йдучи на роботу, дорогою заходити в одну крамницю, де діють автомати з лотерейними білетами. Так і було одного разу, однак рутина вийшла з-під контролю, коли він помилково через ковзання пальця обрав зовсім не той лотерейний білет, який планував традиційно придбати. Про курйозний випадок, який приніс звичайному мешканцеві США виграш у 50 тисяч доларів, розповіло видання Upi 21 березня.

За словами самого чоловіка, коли він прийшов за своїм звичним режимом у крамницю Bel Air Wawa дорогою на роботу, то нічого не віщувало жодних змін: він, як і зазвичай, підійшов до автомата з лотерейними білетами.

"Я зупинився в лотерейному магазині по дорозі на роботу, як я роблю це щодня", — зазначив він.

Там американець обрав білет, який хотів придбати, і дивився на нього, однак потім щось пішло не так.

Він побачив, що чомусь його палець зіслизнув та натиснув на інший білет. Це була лотерейка Monopoly X20.

Збентежений такою ситуацією мешканець Еджвуда навіть не одразу побачив збіг виграшних комбінацій у лотерейці. Спершу він подумав, що виграв лише 1000 доларів.

"Я хотів переконатися, що дійсно виграв 1000 доларів, перш ніж зателефонувати дружині", — зізнався американець.

Та через кілька хвилин чоловік побачив, що виграв насправді значно більшу суму. За його словами, він на деякий час припинив дихати від шоку та відчуття, що не може повірити у своє щастя.

"Я не рухався, просто довго дивився на білет. Здається, я перестав дихати", — розповів американець.

Кошти, які приніс лотерейний білет, американець планує витратити на виплату боргу за вантажівку. Решта грошей має піти на його ощадний рахунок.

Нагадаємо, раніше Фокус розповідав історію брата, який зумів передбачити своїй сестрі виграш у лотереї. Дівчина виграла мільйон доларів.

Також відома історія азартної пенсіонерки, яка виграла 500 тисяч доларів у лотереї після низки успішних ставок. Її удача почалася з безплатних купонів на лотерейні білети.