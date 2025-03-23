Большинство людей ходят "неправильно": эксперт рассказал, в чем проблема

Ходьба — это одно из самых естественных движений, но, как оказалось, большинство людей совершают ошибки, которые могут негативно сказаться на здоровье.

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Кажется, что даже самая привычная вещь, как ходьба, может быть выполнена неправильно. По крайней мере, так считает спортивный ученый и основатель метода WalkActive Джоанна Холл. Об этом сообщает издание Unilad.

Использование неправильных мышц

Вы когда-нибудь задумывались, какие мышцы задействуете при ходьбе? По словам Холл, если после прогулки вы чувствуете боль в пояснице, скорее всего, вы неправильно распределяете нагрузку.

"Одна из самых частых ошибок — чрезмерное использование мышц-сгибателей бедра, которые и без того находятся в постоянном напряжении", — поясняет эксперт.

Правильный подход – активировать так называемую "заднюю цепь" мышц, которые начинаются в верхней части спины и тянутся вниз до икр. Перегрузка сгибателей бедра и напряжение ягодиц и пресса могут привести к укорочению шага и дополнительной нагрузке на суставы.

Пассивные стопы

Еще одна распространенная ошибка — неправильная постановка стопы. Bristol Nordic Walking называет это пассивной постановкой, когда стопа касается земли плоско, а не перекатывается от пятки к пальцам.

"При такой ходьбе тело хуже смягчает удар, а нагрузка перераспределяется на весь скелет", — объясняет Холл. Кроме того, неправильное движение стопы мешает задействовать все суставы ног, что может привести к боли в коленях и нарушению работы подколенных сухожилий.

Положение головы

Наклон головы вперед во время ходьбы — еще одна проблема, с которой сталкиваются многие, особенно те, кто смотрит в телефон на ходу.

"Люди часто наклоняют голову вперед, и это существенно влияет на движение всего тела", — говорит Холл.

Такое положение создает напряжение в верхней части спины и ограничивает подвижность позвоночника. Кроме того, оно затрудняет дыхание, поскольку снижает амплитуду движения диафрагмы.

Неиспользование рук

Хотя кажется, что руки при ходьбе не играют большой роли, на самом деле их движение помогает всему телу.

"Если руки неподвижны, тело теряет возможность двигаться полноценно", — отмечает Холл.

Руки помогают активировать мышцы пресса и поддерживать баланс. Без их участия осанка ухудшается, а нагрузка перераспределяется неравномерно.

Как ходить правильно?

Чтобы улучшить свою походку, эксперт рекомендует следить за осанкой, использовать заднюю цепь мышц, перекатывать стопу от пятки к носку, держать голову ровно и активно двигать руками.

Может быть, стоит взять на вооружение тренд поколения Z — "тихую ходьбу"? Ведь здоровая походка — это не только комфорт, но и важный элемент общего самочувствия.

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