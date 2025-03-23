Більшість людей ходять "неправильно": експерт розповів, у чому проблема

Ходьба — це один із найприродніших рухів, але, як виявилося, більшість людей роблять помилки, які можуть негативно позначитися на здоров'ї.

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Здається, що навіть найзвичніша річ, як ходьба, може бути виконана неправильно. Принаймні так вважає спортивна вчена та засновниця методу WalkActive Джоанна Голл. Про це повідомляє видання Unilad.

Використання неправильних м'язів

Ви коли-небудь замислювалися, які м'язи задіюєте під час ходьби? За словами Голл, якщо після прогулянки ви відчуваєте біль у попереку, найімовірніше, ви неправильно розподіляєте навантаження.

"Одна з найчастіших помилок — надмірне використання м'язів-згиначів стегна, які й без того перебувають у постійній напрузі", — пояснює експерт.

Правильний підхід — активувати так званий "задній ланцюг" м'язів, які починаються у верхній частині спини і тягнуться вниз до литок. Перевантаження згиначів стегна та напруження сідниць і преса можуть призвести до вкорочення кроку та додаткового навантаження на суглоби.

Пасивні стопи

Ще одна поширена помилка — неправильна постановка стопи. Bristol Nordic Walking називає це пасивною постановкою, коли стопа торкається землі плоско, а не перекочується від п'яти до пальців.

"При такій ходьбі тіло гірше пом'якшує удар, а навантаження перерозподіляється на весь скелет", — пояснює Голл. Крім того, неправильний рух стопи заважає задіяти всі суглоби ніг, що може призвести до болю в колінах і порушення роботи підколінних сухожиль.

Положення голови

Нахил голови вперед під час ходьби — ще одна проблема, з якою стикається багато хто, особливо ті, хто дивиться в телефон на ходу.

"Люди часто нахиляють голову вперед, і це суттєво впливає на рух усього тіла", — каже Голл.

Таке положення створює напругу у верхній частині спини й обмежує рухливість хребта. Крім того, воно ускладнює дихання, оскільки знижує амплітуду руху діафрагми.

Невикористання рук

Хоча здається, що руки під час ходьби не відіграють великої ролі, насправді їхній рух допомагає всьому тілу.

"Якщо руки нерухомі, тіло втрачає можливість рухатися повноцінно", — зазначає Голл.

Руки допомагають активувати м'язи преса і підтримувати баланс. Без їхньої участі постава погіршується, а навантаження перерозподіляється нерівномірно.

Як ходити правильно?

Щоб поліпшити свою ходу, експерт рекомендує стежити за поставою, використовувати задній ланцюг м'язів, перекочувати стопу від п'яти до носка, тримати голову рівно й активно рухати руками.

Можливо, варто взяти на озброєння тренд покоління Z — "тиху ходьбу"? Адже здорова хода — це не тільки комфорт, а й важливий елемент загального самопочуття.

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Важливо! Ця стаття ґрунтується на останніх наукових і медичних дослідженнях і не суперечить їм. Текст має виключно інформаційний характер і не містить медичних порад. Для встановлення діагнозу обов'язково зверніться до лікаря.