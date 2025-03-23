Женщина сделала шокирующее открытие, купив обычные бананы в супермаркете (фото)

Обычная покупка женщины в супермаркете обернулась для нее шокирующим открытием, где обнаружился паук. Однако специалисты говорят, что этот вид арахнидов является неядовитым и не представляет угроз человеку.

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51-летняя шотландка Паулина Смит заехала в супермаркет, где приобрела бананы, однако когда забирала приобретенные фрукты, то случайно обнаружила "неожиданность" в грозди этих плодов. Об этом сообщает издание Mirror.

Женщина рассказывает, что загружала свои покупки в машину, когда заметила что-то странное на одном из бананов. Она тщательно присмотрелись, а потом она поняла, что внутри одного из них заметно живых существ.

Колония пауков оказалась в обычном банане (фото: Mirror)

"Когда я клала покупки в машину, я заметила мусор, прилипший к банану, и, присмотревшись ближе, я поняла, что это паутинка с кусочками листьев. Затем я заметила небольшой холмик из паучьих яиц", — рассказывает г-жа Смит.

Вернувшись домой, она осмотрела гнездо и яйца пауков с помощью увеличительного стекла и микроскопа, сделав несколько фото. Там она увидела мертвого маленького паучонка под линзами оптических приборов.

"Я предполагаю, что некоторые яйца вылупились, а остальные яйца были нежизнеспособными", — написала женщина о своем открытии и попросила помощи специалистов по этим членистоногим, чтобы они прокомментировали ее находку.

Специалисты по арахнологии почти сразу сказали госпоже Смит, что это вероятно один из древесных пауков семейства Acanthoctenus, к которому относятся 13 видов, а их ареалом обитания является Центральная и Южная Америка. В то же время облегчением для женщины был тот факт, что эти членистоногие являются неядовитыми.

В то же время представители супермаркета заявили журналистам, что такие находки являются огромной редкостью, ведь все фрукты проходят тщательную проверку. Информацию о неядовитом виде пауков также подтвердили ученые, изучающие пауков. Эксперт по паукам Пол Гиллард добавил, что все паучьи семейства, которые размещают мешок для кладки яиц во фруктах, как это произошло с находкой госпожи Паулины Смит, на самом деле "не представляют угрозы для людей".

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