Шкаф с секретом: мужчина обнаружил скрытое помещение, спрятанное предыдущими владельцами

Теперь мужчине предстоит решить, как использовать неожиданную находку — превратить ее в удобное место для хранения или обустроить уединенный уголок с тайным входом.

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Мужчина совершил неожиданную находку в своем доме. Во время уборки в гардеробе он обнаружил за шкафом скрытое помещение и теперь размышляет, как лучше его обустроить. Об этом пишет Express.

Владелец дома поделился историей в популярной социальной сети Reddit.

"Посмотрите на эту замечательную скрытую область за шкафом в спальне! Есть ли у вас советы, как сделать из этого удобное место для хранения? Какие материалы лучше использовать поверх изоляции?" – спросил он у подписчиков.

Как оказалось, внутри находился старый деревянный пол, а само помещение представляло собой небольшую комнату с наклонной крышей. По словам автора поста, прежние владельцы пытались скрыть вход, использовав зеркало без рамы и даже подушку.

Иллюстративное фото Фото: Pinterest

История вызвала бурное обсуждение в сети. Некоторые пользователи предложили превратить помещение в уютное хранилище с розетками, подсветкой и потайной дверью. Другие заговорили о создании "безопасной комнаты" – места, где можно уединиться или даже переждать отключение электроэнергии.

"Добавьте розетки, вентиляцию, мини-холодильник – и у вас будет настоящая крепость уединения", – написал один из комментаторов.

Нашедший тайную комнату был вдохновлен советами.

"Спасибо! Я не был уверен, что смогу расширить вход, но теперь это кажется возможным", — добавил он.

Ранее Фокус сообщал, что мужчина обнаружил загадочное сооружение в своем саду. Он взялся за расчистку своего участка, убирая старые кусты и тяжелые камни. В процессе он наткнулся на большое каменное сооружение под землей, которое, как ему показалось, могло быть древним захоронением.

Также стало известно, что внутри особняка более чем 400-летней давности нашли "заброшенную" библиотеку. Городской исследователь показал гостиную с роялем в центре комнаты, камином, приставным столиком и зелеными стенами, украшенными картинами. Красный ковер, постеленный поверх деревянных полов, добавляет атмосферу уюта в этот когда-то оживленный дом.