Шафа із секретом: чоловік виявив приховане приміщення, заховане попередніми власниками

Тепер чоловікові належить вирішити, як використати несподівану знахідку — перетворити її на зручне місце для зберігання або облаштувати відокремлений куточок із таємним входом.

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Чоловік зробив несподівану знахідку у своєму будинку. Під час прибирання в гардеробі він виявив за шафою приховане приміщення і тепер розмірковує, як краще його облаштувати. Про це пише Express.

Власник будинку поділився історією в популярній соціальній мережі Reddit.

"Подивіться на цю чудову приховану область за шафою в спальні! Чи є у вас поради, як зробити з цього зручне місце для зберігання? Які матеріали краще використовувати поверх ізоляції?" — запитав він у підписників.

Як виявилося, всередині знаходилася стара дерев'яна підлога, а саме приміщення являло собою невелику кімнату з похилим дахом. За словами автора поста, колишні власники намагалися приховати вхід, використавши дзеркало без рами й навіть подушку.

Ілюстративне фото Фото: Pinterest

Історія викликала бурхливе обговорення в мережі. Деякі користувачі запропонували перетворити приміщення на затишне сховище з розетками, підсвічуванням і потайними дверима. Інші заговорили про створення "безпечної кімнати" — місця, де можна усамітнитися або навіть перечекати відключення електроенергії.

"Додайте розетки, вентиляцію, міні-холодильник — і у вас буде справжня фортеця усамітнення", — написав один із коментаторів.

Той, хто знайшов таємну кімнату, був натхненний порадами.

"Дякую! Я не був упевнений, що зможу розширити вхід, але тепер це здається можливим", — додав він.

Раніше Фокус повідомляв, що чоловік виявив загадкову споруду у своєму саду. Він взявся за розчищення своєї ділянки, прибираючи старі кущі та важкі камені. У процесі він натрапив на велику кам'яну споруду під землею, яка, як йому здалося, могла бути стародавнім похованням.

Також стало відомо, що всередині особняка більш ніж 400-річної давнини знайшли "занедбану" бібліотеку. Міський дослідник показав вітальню з роялем у центрі кімнати, каміном, приставним столиком і зеленими стінами, прикрашеними картинами. Червоний килим, постелений поверх дерев'яної підлоги, додає атмосфери затишку в цей колись жвавий будинок.