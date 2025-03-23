Жінка зробила шокуюче відкриття, купивши звичайні банани в супермаркеті (фото)

Звичайна покупка жінки в супермаркеті обернулася для неї шокуючим відкриттям, де виявила павука. Однак фахівці кажуть, що цей вид арахноподібних є неотруйним і не становить загроз людині.

Related video

51-річна шотландка Пауліна Сміт заїхала до супермаркету, де придбала банани, однак коли забирала придбані фрукти, то випадково виявила "несподіванку" в гроні цих плодів. Про це повідомляє видання Mirror.

Жінка розповідає, що завантажувала свої покупки в машину, коли помітила щось дивне на одному з бананів. Вона ретельно придивилися, а потім вона зрозуміла, що всередині одного з них помітно живих істот.

Колонія павуків опинилася в звичайному банані (фото: Mirror)

"Коли я клала покупки в машину, я помітила сміття, що прилипло до банана, і, придивившись ближче, я зрозуміла, що це павутинка зі шматочками листя. Потім я помітила невеликий горбок з павучих яєць", — розповідає пані Сміт.

Повернувшись додому, вона оглянула гніздо та яйця павуків за допомогою збільшуваного скла та мікроскопа, зробивши кілька фото. Там вона побачила мертвого маленького павученя під лінзами оптичних приладів.

"Я припускаю, що деякі яйця вилупилися, а решта яєць були нежиттєздатними", — написала жінка про своє відкриття та попросила допомоги фахівців з цих членистоногих, аби вони прокоментували її знахідку.

Фахівці з арахнології майже відразу сказали пані Сміт, що це ймовірно один з деревних павуків родини Acanthoctenus, до якого належать 13 видів, а їхнім ареалом проживання є Центральна та Південна Америка. Водночас полегшенням для жінки був той факт, що ці членистоногі є неотруйними.

Водночас представники супермаркету заявили журналістам, що такі знахідки є величезною рідкістю, адже всі фрукти проходять ретельну перевірку. Інформацію про неотруйний вид павуків також підтвердили вчені, які вивчають павуків. Експерт з павуків Пол Гіллард додав, що всі павукові родини, які розміщують мішок для кладки яєць в фруктах, як це сталося зі знахідкою пані Пауліни Сміт, насправді "не становлять загрози для людей".

Раніше повідомлялося, що будівельник виявив "білий предмет" у мішку з гравієм. Американець Стівен Філліп зробив неймовірне відкриття під час реалізації ландшафтного проєкту.

Згодом стало відомо, як чоловік виявив приховане приміщення, заховане попередніми власниками. Тепер чоловікові належить вирішити, як використати несподівану знахідку — перетворити її на зручне місце для зберігання або облаштувати відокремлений куточок із таємним входом.