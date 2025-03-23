Пассажирка заняла место другой женщины в самолете: как стюардесса проучила нахалку, детали

Пользователи в сети очень порадовались действиям бортпроводницы, которая элегантно помогла героине истории. Также некоторые отметили, что бортпроводницы очень не любят конфликтных пассажиров, а потому могут проучить наглецов "своими методами".

Related video

Одна пассажирка самолета рассказала, что попала в очень неудобную ситуацию, когда ее место в самолете заняла другая женщина и не хотела уступать место владелице. Когда стюардесса заметила этот конфликт, то решила довольно оригинально проучить наглую пассажирку, сообщает издание Daily Express.

Героиня истории рассказывает, что служит в Вооруженных силах США и возвращалась домой после двухнедельной поездки в составе военно-морских подразделений. Военная надеялась отдохнуть во время полета после напряженной командировки.

Но когда она пришла на свое место, то увидела, что на ее месте сидит другая женщина. Военная вежливо попросила незнакомку освободить ее место, однако наглая пассажирка даже не собиралась освобождать его.

"Я ей говорю, что она сидит на моем месте, а "Карен" говорит, что нет. В этот момент я замечаю, что нашу перепалку увидела одна из стюардесс и просит меня остаться возле своего места, пока она разберется с этой женщиной после завершения посадки", — пишет военная.

Героиня истории добавляет, что она переживала, что ее сейчас могут выставить из самолета на другой рейс и тогда она потеряет кучу времени. Впоследствии, когда завершается посадка, военная видит, что в салоне не осталось ни одного свободного места, и уже думает, что теперь ей, наверное, придется ждать следующего самолета. Однако впоследствии бортпроводница возвращается к военной, а затем просит героиню проследовать за ней в первый класс, потому что там "есть свободное место, где я могу вас разместить".

"Это был шок. Стюардесса провела и посадила меня туда. Я провела полет в первом классе рядом с очень приятным профессиональным игроком в гольф. Здесь были и бесплатный алкоголь, и замечательная еда, и хорошая беседа с этим человеком", — рассказывает женщина, добавив, что стюардесса называла ее вежливо "госпожа Т", предлагала напитки, подушку и интересовалась мнением военной об обеде.

Пользователи в сети довольно положительно откликнулись на действия бортпроводницы и объяснили мотивацию поступка экипажа. Одна из пользовательниц написала, что сама является бортпроводницей, а потому может объяснить, почему так поступила ее коллега.

"Стюардессы очень не любят конфликтов и конфликтных людей. Мы на рейсе обеспечиваем безопасность и комфорт для всех. Поэтому во избежание оскорблений в наш адрес, мы часто прибегаем к таким методам наказания для наглецов; вот поэтому, видимо, наша коллега взяла и "проучила" "Карен", сказав вслух вам и при ней, что госпожа T сядет в первый класс", — написала стюардесса.

Другой автор поблагодарил героиню истории за службу, а третья пользовательница советует всем читателям "уважать работу экипажа и благодарить за их тяжелую работу, когда будете выходить с борта лайнера".

"Представляю, как эта дама побледнела и потеряла дар речи от того, как ее хорошенько проучили. А так будет ей уроком, если конечно такие как она вообще чему-то учатся", — написал еще один юзер.

Ранее стало известно, на что обращают внимания стюардессы при разговоре с пассажирами. Кому-то может показаться, что бортпроводники здороваются из-за вежливости и дружелюбия, но есть и другая причина.

Впоследствии сообщалось, как стюардессы предупреждают гостей отелей с помощью записок. Сотрудники авиакомпаний, которые проводят в отелях больше времени, чем обычные туристы, разработали свои способы проверки чистоты номеров и решили поделиться ими с другими гостями.