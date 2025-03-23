Пасажирка зайняла місце іншої жінки в літаку: як стюардеса провчила нахабку, деталі

Користувачі в мережі дуже пораділи діям бортпровідниці, яка елегантно допомогла героїні історії. Також деякі відзначили, що бортпровідниці дуже не люблять конфліктних пасажирів, а тому можуть провчити нахаб "своїми методами".

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Одна пасажирка літака розповіла, що потрапила в дуже незручну ситуацію, коли її місце в літаку зайняла жінка і не хотіла поступатися місцем власниці. Коли стюардеса помітила цей конфлікт, то вирішила доволі оригінально провчити нахабну пасажирку, повідомляє видання Daily Express.

Героїня історії розповідає, що служить в Збройних силах США і поверталася додому після двотижневої поїздки у складі військово-морських підрозділів. Військова сподівалася відпочити під час польоту після напруженого відрядження.

Та коли вона прийшла на своє місце, то побачила, що на її місці сидить інша жінка. Військова ввічливо попросила незнайомку звільнити її місце, однак нахабна пасажирка навіть не збиралася звільняти його.

"Я їй кажу, що вона сидить на моєму місці, а "Карен" каже, що ні. В цю мить я помічаю, що нашу перепалку побачила одна зі стюардес і просить мене залишитися біля свого місця, поки вона розбереться з цією жінкою після завершення посадки", — пише військова.

Героїня історії додає, що вона переживала, що її зараз можуть виставити з літака на інший рейс і тоді вона втратить купу часу. Згодом, коли завершується посадка, військова бачить, що в салоні не лишилося жодного вільного місця, і вже думає, що тепер їй, напевне, доведеться чекати наступного літака. Однак згодом бортпровідниця повертається до військової, а згодом просить героїню прослідувати за нею в перший клас, бо там "є вільне місце, де я можу вас розмістити".

"Це був шок. Стюардеса провела і посадила мене туди. Я провела політ у першому класі поруч із дуже приємним професійним гравцем у гольф. Тут були і безкоштовний алкоголь, чудова їжа та хороша бесіда з цим чоловіком", — розповідає жінка, додавши, що стюардеса називала її ввічливо "пані Т", пропонувала напої, подушку та цікавилася думкою військової про обід.

Користувачі в мережі доволі позитивно відгукнули на дії бортпровідниці та пояснили мотивацію вчинку екіпажу. Одна зі дописувачок написала, що сама є бортпровідницею, а тому може пояснити, чому так вчинила її колега.

"Стюардеси дуже не люблять конфліктів і конфліктних людей. Ми на рейсі забезпечуємо безпеку і комфорт для всіх. Тому аби уникнути образ на нашу адресу, ми часто вдаємося до таких методів прочуханки для нахаб; ось тому, певне, наша колега взяла і "провчила" Карен, сказавши уголос вам і при ній, що пані T сяде в перший клас", — написала стюардеса.

Інший дописувач подякував героїні історії за службу, а третя дописувачка радить військовій та всіх читачам "поважати роботу екіпажу та дякувати за їхню важку роботу, коли виходитиме з борта лайнера".

"Уявляю, як ця дама зблідла та втратила дар мови від того, як її добряче провчили. А так буде їй уроком, якщо звісно такі як вона взагалі чомусь вчаться", — написав ще один юзер.

Раніше стало відомо, на що звертають уваги стюардеси при розмові з пасажирами. Комусь може здатися, що бортпровідники вітаються через ввічливість та приязність, але є й інша причина.

Згодом повідомлялося, як стюардеси попереджають гостей готелів за допомогою записок. Співробітники авіакомпаній, які проводять у готелях більше часу, ніж звичайні туристи, розробили свої способи перевірки чистоти номерів і вирішили поділитися ними з іншими гостями.