Помогла спасти жизнь: женщина получила записку с просьбой от незнакомки (фото)

В туалете на заправке женщине передали записку с мольбой о помощи. Автор утверждала, что ее удерживают против воли и лишили связи с внешним миром.

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На автозаправочной станции в Сидар-Сити (штат Юта, США) произошло происшествие, напоминающее сюжет триллера. Женщина, воспользовавшаяся туалетом, получила записку от девушки, в которой говорилось о похищении и просьбе связаться с полицией. Об этом пишет Lad Bible.

Инцидент произошел 8 марта. Женщина, которая пожелала остаться неизвестной, остановилась на заправке по пути домой из Сент-Джорджа. Зайдя в туалет, она неожиданно получила записку от незнакомки. В ней содержалась тревожная просьба передать информацию правоохранителям: женщину якобы удерживали против ее воли и лишили доступа к телефону.

"Когда я вышла, она распахнула дверь, передала бумажку и сказала: "Пожалуйста, передайте это в полицию". Я спросила: "У вас проблемы?" — она ответила "Да" и добавила, что ее похититель ждет на улице. Женщину заметно трясло", — рассказала американка.

Женщину якобы удерживали против ее воли и лишили доступа к телефону Фото: KSL

Не теряя самообладания, она вышла из помещения и стала наблюдать за женщиной и мужчиной, с которым та села в автомобиль Chevrolet Equinox — именно такая модель была указана в записке. Притворившись, что разговаривает по телефону, она сняла на видео мужчину, разглядела номер машины и позвонила в полицию.

Сотрудники офиса шерифа округа Айрон вскоре остановили автомобиль. Женщина в салоне вела себя настороженно, а мужчина предъявил фальшивое удостоверение личности. Однако после зачтения его прав согласился показать настоящее удостоверение, спрятанное в бумажнике. Подозреваемым оказался 53-летний мужчина.

Женщина сняла на видео мужчину, разглядела номер машины и позвонила в полицию Фото: KSL

Женщина, находившаяся в машине, рассказала полицейским, что состоит с ним в отношениях уже 25 лет. По ее словам, в тот день он предложил подвезти ее на работу, но внезапно изменил маршрут, начал обвинять ее в измене, отобрал телефон и отказался ее отпускать. В судебных документах также указывается, что мужчина ударил ее рукой по лицу.

Мужчине предъявлены обвинения, расследование продолжается.

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