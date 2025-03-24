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Допомогла врятувати життя: жінка отримала записку з проханням від незнайомки (фото)

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Фото: KSL | У записці містилося тривожне прохання

У туалеті на заправці жінці передали записку з благанням про допомогу. Авторка стверджувала, що її утримують проти волі й позбавили зв'язку із зовнішнім світом.

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На автозаправній станції в Сідар-Сіті (штат Юта, США) сталася подія, що нагадує сюжет трилера. Жінка, яка скористалася туалетом, отримала записку від дівчини, в якій йшлося про викрадення і прохання зв'язатися з поліцією. Про це пише Lad Bible.

Інцидент стався 8 березня. Жінка, яка побажала залишитися невідомою, зупинилася на заправці дорогою додому із Сент-Джорджа. Зайшовши в туалет, вона несподівано отримала записку від незнайомки. У ній містилося тривожне прохання передати інформацію правоохоронцям: жінку нібито утримували проти її волі та позбавили доступу до телефону.

"Коли я вийшла, вона відчинила двері, передала папірець і сказала: "Будь ласка, передайте це в поліцію". Я запитала: "У вас проблеми?" — вона відповіла "Так" і додала, що її викрадач чекає на вулиці. Жінку помітно трясло", — розповіла американка.

Записка, викрадена дівчина, жінка врятувала життя, допомогла врятувати життя, записка від незнайомки, тривожна записка, викрадення жінки, Fullscreen
Жінку нібито утримували проти її волі та позбавили доступу до телефону
Фото: KSL

Не втрачаючи самовладання, вона вийшла з приміщення і почала спостерігати за жінкою та чоловіком, з яким та сіла в автомобіль Chevrolet Equinox — саме така модель була вказана в записці. Прикинувшись, що розмовляє телефоном, вона зняла на відео чоловіка, розгледіла номер машини і зателефонувала в поліцію.

Співробітники офісу шерифа округу Айрон незабаром зупинили автомобіль. Жінка в салоні поводилася насторожено, а чоловік показав фальшиве посвідчення особи. Однак після зачитання його прав погодився показати справжнє посвідчення, заховане в гаманці. Підозрюваним виявився 53-річний чоловік.

Записка, викрадена дівчина, жінка врятувала життя, допомогла врятувати життя, записка від незнайомки, тривожна записка, викрадення жінки, Fullscreen
Жінка зняла на відео чоловіка, розгледіла номер автівки і зателефонувала в поліцію
Фото: KSL

Жінка, яка перебувала в машині, розповіла поліцейським, що перебуває з ним у стосунках уже 25 років. За її словами, того дня він запропонував підвезти її на роботу, але раптово змінив маршрут, почав звинувачувати її в зраді, відібрав телефон і відмовився її відпускати. У судових документах також зазначається, що чоловік ударив її рукою по обличчю.

Чоловікові висунуто звинувачення, розслідування триває.

Раніше Фокус повідомляв, що вкрадене золото знайшли у відрі з одягом. Крадіжка сталася, коли господиня Саріна Чакінгал із сім'єю була відсутня. Злодії проникли в будинок, знявши черепицю з даху.

Також стало відомо, що чоловік навмисно підірвав свій будинок. У день події Ендрю МакКубін повідомив сусідам, що відчуває запах газу, і навіть пожартував, що вони всі злетять у повітря. Комунальні служби про проблему він не попередив.