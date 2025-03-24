Допомогла врятувати життя: жінка отримала записку з проханням від незнайомки (фото)

У туалеті на заправці жінці передали записку з благанням про допомогу. Авторка стверджувала, що її утримують проти волі й позбавили зв'язку із зовнішнім світом.

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На автозаправній станції в Сідар-Сіті (штат Юта, США) сталася подія, що нагадує сюжет трилера. Жінка, яка скористалася туалетом, отримала записку від дівчини, в якій йшлося про викрадення і прохання зв'язатися з поліцією. Про це пише Lad Bible.

Інцидент стався 8 березня. Жінка, яка побажала залишитися невідомою, зупинилася на заправці дорогою додому із Сент-Джорджа. Зайшовши в туалет, вона несподівано отримала записку від незнайомки. У ній містилося тривожне прохання передати інформацію правоохоронцям: жінку нібито утримували проти її волі та позбавили доступу до телефону.

"Коли я вийшла, вона відчинила двері, передала папірець і сказала: "Будь ласка, передайте це в поліцію". Я запитала: "У вас проблеми?" — вона відповіла "Так" і додала, що її викрадач чекає на вулиці. Жінку помітно трясло", — розповіла американка.

Жінку нібито утримували проти її волі та позбавили доступу до телефону Фото: KSL

Не втрачаючи самовладання, вона вийшла з приміщення і почала спостерігати за жінкою та чоловіком, з яким та сіла в автомобіль Chevrolet Equinox — саме така модель була вказана в записці. Прикинувшись, що розмовляє телефоном, вона зняла на відео чоловіка, розгледіла номер машини і зателефонувала в поліцію.

Співробітники офісу шерифа округу Айрон незабаром зупинили автомобіль. Жінка в салоні поводилася насторожено, а чоловік показав фальшиве посвідчення особи. Однак після зачитання його прав погодився показати справжнє посвідчення, заховане в гаманці. Підозрюваним виявився 53-річний чоловік.

Жінка зняла на відео чоловіка, розгледіла номер автівки і зателефонувала в поліцію Фото: KSL

Жінка, яка перебувала в машині, розповіла поліцейським, що перебуває з ним у стосунках уже 25 років. За її словами, того дня він запропонував підвезти її на роботу, але раптово змінив маршрут, почав звинувачувати її в зраді, відібрав телефон і відмовився її відпускати. У судових документах також зазначається, що чоловік ударив її рукою по обличчю.

Чоловікові висунуто звинувачення, розслідування триває.

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