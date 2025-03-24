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МирФан

Гаджет за копейки оказался настоящим сокровищем: мужчина в шоке от его стоимости (фото)

Гаджет, распродажа, нашел сувенир, турель, Portal 2, культовая игра, редкая находка, ценная находка, продал дороже, настоящая цена, соцсети
Фото: коллаж Фокус | Находка стала настоящей редкостью

Мужчина нашел сувенир, созданный по мотивам культовой игры Portal 2. Находка стала настоящей редкостью и может стоить куда больше, чем ее первоначальная цена.

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25-летний Мэтью из Каллмана, штат Алабама (США), случайно совершил находку, которую многие геймеры сочли бы настоящим сокровищем. Просматривая товары в комиссионном магазине King's Home, он заметил знакомый USB-гаджет из культовой видеоигры Portal 2 и приобрел его всего за 1.99 доллара. Об этом он рассказал на популярном форуме Reddit.

Позже выяснилось, что устройство может стоить до 250 долларов. Своей находкой Мэтью поделился на популярном сабреддите r/ThriftStoreHauls, где оно мгновенно вызвало ажиотаж.

"Я был очень удивлен, когда увидел цену. Хотел бы оставить его себе, но сейчас деньги будут полезнее, так что я решил его продать", — рассказал он.

Найденный гаджет — это USB Desk Defender Sentry Turret, коллекционная турель, созданная по мотивам Portal 2. Устройство загорается и воспроизводит знаменитые фразы из игры при обнаружении движения. Оригинально его выпускала компания ThinkGeek, и с тех пор он стал настоящей редкостью среди фанатов серии.

Гаджет, распродажа, нашел сувенир, турель, Portal 2, культовая игра, редкая находка, ценная находка, продал дороже, настоящая цена, соцсети Fullscreen
USB Desk Defender Sentry Turret, коллекционная турель, созданная по мотивам Portal 2
Фото: Reddit

Пользователи Reddit отреагировали с восторгом и легкой завистью.

"Вот это да! Мне было бы трудно с ним расстаться", — написал один из них. Другой добавил цитату из самой игры: "ты монстр". Были и те, кто вспоминал собственный опыт: "У нас на работе была такая в 2012-м. Настоящая ностальгия!"

Издание Newsweek отмечает, что Portal 2, вышедшая в 2011 году от студии Valve, считается одной из самых оригинальных головоломок в истории видеоигр. Ее уникальный геймплей, фирменный юмор и харизматичные персонажи сделали игру настоящей легендой.

Мэтью признается, что постоянно находит ценные вещи на распродажах и в секонд-хендах.

"Рекомендую всем — никогда не знаешь, на что наткнешься", — добавил он.

Ранее Фокус сообщал, что мужчина обнаружил загадочное сооружение в своем саду. Он взялся за расчистку своего участка, убирая старые кусты и тяжелые камни. В процессе он наткнулся на большое каменное сооружение под землей, которое, как ему показалось, могло быть древним захоронением.

Также стало известно, что внутри особняка более чем 400-летней давности нашли "заброшенную" библиотеку. Городской исследователь показал гостиную с роялем в центре комнаты, камином, приставным столиком и зелеными стенами, украшенными картинами. Красный ковер, постеленный поверх деревянных полов, добавляет атмосферу уюта в этот когда-то оживленный дом.