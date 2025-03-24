Гаджет за копейки оказался настоящим сокровищем: мужчина в шоке от его стоимости (фото)

Мужчина нашел сувенир, созданный по мотивам культовой игры Portal 2. Находка стала настоящей редкостью и может стоить куда больше, чем ее первоначальная цена.

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25-летний Мэтью из Каллмана, штат Алабама (США), случайно совершил находку, которую многие геймеры сочли бы настоящим сокровищем. Просматривая товары в комиссионном магазине King's Home, он заметил знакомый USB-гаджет из культовой видеоигры Portal 2 и приобрел его всего за 1.99 доллара. Об этом он рассказал на популярном форуме Reddit.

Позже выяснилось, что устройство может стоить до 250 долларов. Своей находкой Мэтью поделился на популярном сабреддите r/ThriftStoreHauls, где оно мгновенно вызвало ажиотаж.

"Я был очень удивлен, когда увидел цену. Хотел бы оставить его себе, но сейчас деньги будут полезнее, так что я решил его продать", — рассказал он.

Найденный гаджет — это USB Desk Defender Sentry Turret, коллекционная турель, созданная по мотивам Portal 2. Устройство загорается и воспроизводит знаменитые фразы из игры при обнаружении движения. Оригинально его выпускала компания ThinkGeek, и с тех пор он стал настоящей редкостью среди фанатов серии.

USB Desk Defender Sentry Turret, коллекционная турель, созданная по мотивам Portal 2 Фото: Reddit

Пользователи Reddit отреагировали с восторгом и легкой завистью.

"Вот это да! Мне было бы трудно с ним расстаться", — написал один из них. Другой добавил цитату из самой игры: "ты монстр". Были и те, кто вспоминал собственный опыт: "У нас на работе была такая в 2012-м. Настоящая ностальгия!"

Издание Newsweek отмечает, что Portal 2, вышедшая в 2011 году от студии Valve, считается одной из самых оригинальных головоломок в истории видеоигр. Ее уникальный геймплей, фирменный юмор и харизматичные персонажи сделали игру настоящей легендой.

Мэтью признается, что постоянно находит ценные вещи на распродажах и в секонд-хендах.

"Рекомендую всем — никогда не знаешь, на что наткнешься", — добавил он.

Ранее Фокус сообщал, что мужчина обнаружил загадочное сооружение в своем саду. Он взялся за расчистку своего участка, убирая старые кусты и тяжелые камни. В процессе он наткнулся на большое каменное сооружение под землей, которое, как ему показалось, могло быть древним захоронением.

Также стало известно, что внутри особняка более чем 400-летней давности нашли "заброшенную" библиотеку. Городской исследователь показал гостиную с роялем в центре комнаты, камином, приставным столиком и зелеными стенами, украшенными картинами. Красный ковер, постеленный поверх деревянных полов, добавляет атмосферу уюта в этот когда-то оживленный дом.