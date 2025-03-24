Гаджет за копійки виявився справжнім скарбом: чоловік у шоці від його вартості (фото)

Чоловік знайшов сувенір, створений за мотивами культової гри Portal 2. Знахідка стала справжньою рідкістю і може коштувати значно більше, ніж її початкова ціна.

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25-річний Метью з Каллмана, штат Алабама (США), випадково зробив знахідку, яку багато геймерів визнали б справжнім скарбом. Переглядаючи товари в комісійному магазині King's Home, він помітив знайомий USB-гаджет із культової відеогри Portal 2 і придбав його всього за 1.99 долара. Про це він розповів на популярному форумі Reddit.

Пізніше з'ясувалося, що пристрій може коштувати до 250 доларів. Своєю знахідкою Метью поділився на популярному сабреддіті r/ThriftStoreHauls, де вона миттєво викликала ажіотаж.

"Я був дуже здивований, коли побачив ціну. Хотів би залишити його собі, але зараз гроші будуть кориснішими, тож я вирішив його продати", — розповів він.

Знайдений гаджет — це USB Desk Defender Sentry Turret, колекційна турель, створена за мотивами Portal 2. Пристрій загоряється і відтворює знамениті фрази з гри при виявленні руху. Оригінально його випускала компанія ThinkGeek, і відтоді він став справжньою рідкістю серед фанатів серії.

USB Desk Defender Sentry Turret, колекційна турель, створена за мотивами Portal 2 Фото: Reddit

Користувачі Reddit відреагували із захопленням і легкою заздрістю.

"Оце так! Мені було б важко з ним розлучитися", — написав один із них. Інший додав цитату із самої гри: "ти монстр". Були й ті, хто згадував власний досвід: "У нас на роботі була така у 2012-му. Справжня ностальгія!"

Видання Newsweek зазначає, що Portal 2, що вийшла 2011 року від студії Valve, вважається однією з найоригінальніших головоломок в історії відеоігор. Її унікальний геймплей, фірмовий гумор і харизматичні персонажі зробили гру справжньою легендою.

Метью зізнається, що постійно знаходить цінні речі на розпродажах і в секонд-хендах.

"Рекомендую всім — ніколи не знаєш, на що натрапиш", — додав він.

Раніше Фокус повідомляв, що чоловік виявив загадкову споруду у своєму саду. Він взявся за розчищення своєї ділянки, прибираючи старі кущі та важкі камені. У процесі він натрапив на велику кам'яну споруду під землею, яка, як йому здалося, могла бути стародавнім похованням.

Також стало відомо, що всередині особняка більш ніж 400-річної давнини знайшли "занедбану" бібліотеку. Міський дослідник показав вітальню з роялем у центрі кімнати, каміном, приставним столиком і зеленими стінами, прикрашеними картинами. Червоний килим, постелений поверх дерев'яної підлоги, додає атмосфери затишку в цей колись жвавий будинок.