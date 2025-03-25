"Семейный" супермаркет: 18 пар мам и их детей работают в одном магазине вместе

Всего в супермаркете насчитывается более 37 работников, которые объединены родственными связями. Также в магазине есть сотрудники, объединенные любовными сетями.

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В одном из магазинов Великобритании одновременно работают 18 пар мам и их детей, то есть 37 коллег, которые имеют родственные связи. Об этом пишет Daily Star.

Венди Фокс, которая работает в магазине уже 19 лет, является одной из мам, вместе с которой работает ее 20-летняя дочь Элли. А вместе с Линдси Мэнсфилд работает ее 18-летний сын Джордж — они работают в одном отделе супермаркета.

"Когда кто-то говорит "мама", мы все оборачиваемся. Мы все друзья и часто проводим вечера вместе. Я начала работать здесь 19 лет назад как временный работник, и я все еще здесь", — рассказала Венди.

Работники отмечают, что семейная атмосфера магазина является одним из его самых больших преимуществ.

"Это такой семейный магазин, и все очень хорошо ладят между собой. Мы много общаемся, и приятно брать с собой детей. Я не часто вижу Джорджа на работе, поскольку он работает в другом отделе, но приятно знать, что он рядом", — отметила женщина.

Сотрудники "семейного" супермаркета Фото: Соцсети

В этом супермаркете сотрудники также связаны любовными узами. В частности, 58-летняя Клэр Дин нашла любовь в магазине со своим мужем Эндрю 30 лет назад, а ее сестры, Мэнди и Шэрон, также были частью ее трудового коллектива.

В то же время ее 22-летняя дочь Алиша также захотела присоединиться к "семейному" коллективу, начав работать в супермаркете три года назад.

Напомним, женщина сделала шокирующее открытие, купив обычные бананы в супермаркете.

Фокус также писал о том, как женщина организовала дома "маленький супермаркет".