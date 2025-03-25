"Родинний" супермаркет: 18 пар мам та їх дітей працюють в одному магазині разом

Загалом у супермаркеті налічується понад 37 працівників, які поєднані родинними зв'язками. Також у магазині є співробітники, поєднані любовними тенетами.

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В одному з магазинів Великої Британії одночасно працюють 18 пар мам та їхніх дітей, тобто 37 колег, які мають родинні зв'язки. Про це пише Daily Star.

Венді Фокс, яка працює в магазині вже 19 років, є однією з мам, разом з якою працює її 20-річна донька Еллі. А разом з Ліндсі Менсфілд працює її 18-річний син Джордж — вони працюють в одному відділі супермаркету.

"Коли хтось каже "мама", ми всі обертаємося. Ми всі друзі і часто проводимо вечори разом. Я почала працювати тут 19 років тому як тимчасовий працівник, і я все ще тут", — розповіла Венді.

Працівники наголошують, що сімейна атмосфера магазину є однією з його найбільших переваг.

"Це такий сімейний магазин, і всі дуже добре ладнають між собою. Ми багато спілкуємося, і приємно брати з собою дітей. Я не часто бачу Джорджа на роботі, оскільки він працює в іншому відділі, але приємно знати, що він поруч", — зазначила жінка.

Співробітники "родинного" супермаркету Фото: Соцмережi

У цьому супермаркеті співробітники також поєднані любовними тенетами. Зокрема, 58-річна Клер Дін знайшла кохання в магазині зі своїм чоловіком Ендрю 30 років тому, а її сестри, Менді та Шерон, також були частиною її трудового колективу.

Водночас її 22-річна донька Аліша також захотіла приєднатися до "родинного" колективу, розпочавши працювати у супермаркеті три роки тому.

Нагадаємо, жінка зробила шокуюче відкриття, купивши звичайні банани в супермаркеті.

Фокус також писав про те, як жінка організувала вдома "маленький супермаркет".