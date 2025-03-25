Женщина упала и случайно сняла на видео встречу с "мужчиной всей своей жизни"

Молодые люди начали общаться как друзья, занимаясь скалолазанием в Лондоне. Их общие увлечения и взаимная поддержка постепенно превратились в нечто большее.

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30-летняя Брайди Чейз из Великобритании снимала на видео свою тренировку по альпинизму и случайно засняла встречу с "мужчиной всей своей жизни". 28-летний Ланс Ноуд подошел, увидев, что женщина не рассчитала свои силы и упала. Этот момент завирусился в TikTok, собрав большое количество просмотров, лайков и комментариев.

Забота и внимание Ланса к Брайди стали первым шагом к будущим романтическим отношениям.

"Я видела его раньше в спортзале, но никогда не обращала особого внимания", — признается Чейз. Неожиданная ситуация изменила все: незнакомец не просто проверил, все ли в порядке, но и решил познакомиться.

От дружбы к любви

Сначала молодые люди начали общаться как друзья, занимаясь скалолазанием в Лондоне. Их общие увлечения и взаимная поддержка постепенно превратились в нечто большее.

28-летний Ланс признался, что заинтересовался Брайди сразу после их первой встречи. "Падение со стены дало толчок нашим отношениям", — говорит он.

Женщина называет это знакомство судьбоносным Фото: TikTok

Самое интересное в этой истории то, что судьбоносный момент был снят на видео. Просмотр записи стал для влюбленных настоящим сюрпризом и подтверждением их уникальной истории. "Это было пророчество. Я буквально влюбилась в него. Доброта многое говорит о характере Ланса", — добавляет Брайди.

Влюбленные продолжают заниматься спортом вместе, покоряя новые вершины — как в скалолазании, так и в личных отношениях.

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