Жінка впала і випадково зняла на відео зустріч з "чоловіком всього свого життя"

Молоді люди почали спілкуватися як друзі, займаючись скелелазінням у Лондоні. Їхні спільні захоплення та взаємна підтримка поступово перетворилися на щось більше.

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30-річна Брайді Чейз з Великої Британії знімала на відео своє тренування з альпінізму й випадково зняла зустріч з "чоловіком всього свого життя". 28-річний Ланс Ноуд підійшов, побачивши, що жінка не розрахувала свої сили й впала. Цей момент завірусився у TikTok, зібравши велику кількість переглядів, вподобайок та коментарів.

Турбота й увага Ланса до Брайді стали першим кроком до майбутніх романтичних стосунків.

"Я бачила його раніше в спортзалі, але ніколи не звертала особливої уваги", — зізнається Чейз. Несподівана ситуація змінила все: незнайомець не просто перевірив, чи все гаразд, але й вирішив познайомитися.

Від дружби до кохання

Спочатку молоді люди почали спілкуватися як друзі, займаючись скелелазінням у Лондоні. Їхні спільні захоплення та взаємна підтримка поступово перетворилися на щось більше.

28-річний Ланс зізнався, що зацікавився Брайді одразу після їхньої першої зустрічі. "Падіння зі стіни дало поштовх нашим стосункам", — говорить він.

Жінка називає це знайомство доленосним Фото: TikTok

Найцікавіше у цій історії те, що доленосний момент було знято на відео. Перегляд запису став для закоханих справжнім сюрпризом і підтвердженням їхньої унікальної історії. "Це було пророцтво. Я буквально закохалася у нього. Доброта багато що говорить про характер Ланса", — додає Брайді.

Закохані продовжують займатися спортом разом, підкорюючи нові вершини — як у скелелазінні, так і в особистих стосунках.

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35-річна Мелінда вирішила сходити на перше побачення з потенційним партнером, сподіваючись приємно провести час і трохи розвіятися. Однак перша ж репліка чоловіка заскочила її зненацька та миттєво зруйнувала всі очікування.