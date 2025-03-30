Мужчина, выигравший современный особняк, сбежал из "дома мечты" спустя 3 дня (фото)

Мужчина выиграл главный приз в лотерее Omaze. Позже он узнал, что береговая эрозия грозит разрушить скалу, на которой стоит его новый дом и решил отказаться от него.

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Британец Глен Элми, рабочий-литейщик из Уолсолла, выиграл роскошный особняк на побережье Девона в рамках благотворительной лотереи Omaze, но его счастье оказалось недолгим. Несмотря на восторг от победы и планы на семейный отдых в уникальном доме, мужчина решил отказаться от приза всего через три дня после въезда. Об этой истории вспоминает Daily Star.

Выигранная недвижимость — футуристический Stealth House в стиле Джеймса Бонда с бассейном и панорамным видом на океан — оценивалась в 3 миллиона фунтов стерлингов. Глен признавался, что это был дом его мечты.

"Если бы я сам его проектировал, он выглядел бы именно так", — говорил британец.

Глен Элми выиграл главный приз в лотерее Omaze Фото: Jam Press

Но вскоре восторг сменился тревогой. Причиной стала обеспокоенность эрозией береговой линии: один из углов здания находится всего в двух метрах от края обрыва. Элми предпочел вернуть ключи и запросил денежную компенсацию, эквивалентную стоимости дома.

Компания Omaze отвергла опасения.

"Профессиональные проверки не выявили существенных рисков, связанных с эрозией. Дом полностью застрахован", — заявил представитель.

Мужчина быстро въехал в новый дом, желая начать новую роскошную жизнь Фото: Jam Press

Однако местные жители утверждают, что опасения не беспочвенны: в районе часто происходят оползни, а по побережью расставлены предупреждающие знаки о падающих камнях.

С момента победы Глен не возвращался в Stealth House, и, по словам очевидцев, дом остается пустым.

"Мы больше не видели здесь Элми. Ходят слухи, что из-за расположения дом сложно застраховать и продать", — рассказал один из соседей.

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